De acordo com a CNN Internacional, está em causa o modelo “Oaxaca Slip-On”, uma colaboração entre a Adidas Originals e o designer norte-americano Willy Chavarría, que apresenta uma superfície em couro entrançado, calcanhar aberto e sola de borracha espessa. Para o governo de Oaxaca, o design é demasiado semelhante às sandálias artesanais “huarache”, produzidas pela comunidade indígena de Villa Hidalgo Yalalag.

“O que está em causa não é apenas um desenho, é a cultura, a história e a identidade de um povo originário. E não vamos permitir que isso seja tratado como mercadoria”, declarou o governador Salomón Jara Cruz, numa mensagem em vídeo publicada na rede social X, citada pela CNN Internacional.

O governador exigiu que a Adidas retire o modelo do mercado, reconheça publicamente a autoria do design à comunidade Yalalag e estabeleça um diálogo com os seus representantes. Jara Cruz garantiu ainda apoio legal à comunidade e afirmou já ter mantido conversações com membros locais para preparar uma eventual ação judicial contra a marca.

Até ao momento, a Adidas não respondeu ao pedido de comentário feito pela CNN e não emitiu qualquer declaração pública sobre o assunto.

Segundo a CNN Internacional, o governo de Oaxaca poderá apresentar uma queixa formal junto do Instituto Mexicano da Propriedade Industrial (IMPI), entidade federal responsável pela proteção da propriedade intelectual. Caso o IMPI se pronuncie a favor da comunidade, a Adidas poderá ser impedida de vender o modelo em território mexicano.

O caso junta-se a outras disputas recentes que envolvem alegações de apropriação cultural por parte de marcas internacionais. Empresas como Zara, Anthropologie e Patowl foram anteriormente criticadas por utilizar padrões e estilos tradicionais mexicanos sem o devido reconhecimento ou compensação às comunidades indígenas. Em resposta, o México aprovou legislação que prevê multas e penas de prisão para quem fizer uso não autorizado de expressões culturais indígenas.

O novo modelo ainda não foi lançado no mercado, mas as imagens já se tornaram virais nas redes sociais e em vários meios de comunicação internacionais.