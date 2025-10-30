Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espetáculo propõe uma imersão no universo poético e sensorial de Julio / Saúl Dias, artista e poeta vila-condense, conduzindo o público ao interior de uma casa imaginária onde os quadros ganham vida, as molduras dançam e a luz se transforma em pensamento. Com música ao vivo, “À Flor da Pele” combina teatro, marionetas e artes plásticas, numa experiência que cruza movimento, poesia e o olhar artístico de Julio.

Segundo a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, a criação “evoca o olhar poético e o universo feminino presentes na obra do artista”. Na sinopse, lê-se: “Estamos na casa dela — na sua casa interior. Somos convidados. [...] Quando a luz apaga, o pensamento acende — e um frenesim de imagens invade a casa e os seus convidados. Nesta casa há festa e dança. Além das janelas, existem pessoas que celebram o estar juntas. Ela é a dona da casa, a dona da obra, a musa.”

A estreia de “À Flor da Pele” dá início a um programa mais alargado de celebrações, que inclui a exposição “Julio e o Modernismo em Portugal”, com curadoria de Bernardo Pinto de Almeida, o lançamento de uma serigrafia comemorativa e uma nova linha de merchandising artístico inspirada no legado de Julio / Saúl Dias.

O espetáculo conta com o apoio da República Portuguesa – Cultura, Juventude e Desporto / Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal de Vila do Conde. Após a estreia, a produção seguirá em itinerância pelas escolas do concelho, sendo apresentada nas sedes dos Agrupamentos de Escolas, num projeto que reforça o compromisso educativo e comunitário da Galeria Julio e da autarquia.

Criada em 2015 pela Câmara Municipal de Vila do Conde, a Galeria Julio – Centro de Estudos Julio / Saúl Dias tem-se afirmado como um espaço de encontro entre memória e contemporaneidade, promovendo exposições, ciclos de reflexão, residências artísticas e programas educativos. Uma década depois, confirma-se como uma referência cultural nacional, continuando a inspirar novas gerações através da obra e do espírito criador de Julio / Saúl Dias.

Devido à forte adesão do público, além da sessão inicialmente prevista para as 16h00, foi agendada uma sessão extra às 17h45. Ambas têm entrada livre, mediante reserva prévia através do telefone 252 248 468 ou do email centro.memoria@cm-viladoconde.pt.

