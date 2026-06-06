ER não foi apenas uma série de sucesso, mas um marco na televisão moderna. Inovou ao misturar realismo com drama hollyoodesco e esse foi um dos segredos para que se tenha tornado uma referência incontornável do drama televisivo e sirva sempre de comparação a todos os dramas médicos que se lhe seguiram.
ER. A série que nos viciou em dramas médicos está de volta e é por isto que a devemos (re)ver
6 jun 2026 09:04
- MadreMedia · Vida · 4 jun 2026 15:50
Museu de Obama vai ter réplica da Sala Oval da série "Scandal"
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