ER: Serviço de Urgência foi uma das séries mais influentes da história da televisão, não só pelo impacto cultural e pela longevidade, mas também pela forma como foi construída nos bastidores e pela quantidade de curiosidades associadas à sua produção. Haverá pouca gente que assistisse a televisão nos anos 1990 e no início dos 2000 e não ficasse impressionado logo no primeiro episódio ou viciado mais tarde com os planos acelerados e as câmaras que acompanhavam os personagens.

A série, criada por Michael Crichton - ex-estudante de medicina - estreou em 1994 e terminou em 2009, após 15 temporadas. Tornou-se um fenómeno global, redefinindo o género do drama hospitalar com o seu ritmo intenso, realismo clínico e narrativa centrada nas urgências de um hospital em Chicago. Ao longo dos anos, chegou a reunir audiências na ordem dos dezenas de milhões de espectadores por episódio e influenciou diretamente séries posteriores como Anatomia de Grey e, mais recentemente, produções como The Pitt, onde Noah Wyle voltou ao universo médico.

Há qualquer coisa em ER que a torna uma série de conforto, daquelas onde regressamos e tudo nos parece familiar e sem ter envelhecido um dia. Talvez por isso - e cavalgando o sucesso de The Pitt - a Netflix traga agora a série de volta, as 15 temporadas voltam a estar disponíveis no streaming já a 9 de junho.

Mais de 30 anos depois, esta série dos anos 1990 surpreende por ainda parecer muito atual. E essa capacidade de resistência ao tempo está diretamente ligada ao facto de ER ter moldado a televisão para aquilo que temos hoje, foi em ER que começaram os episódios muito rápidos, várias histórias médicas e pessoais a decorrer em simultâneo, grande densidade de informação e uma câmara em movimento constante que acompanha os médicos no caos da urgência. Ideia corroborada pelo críticico televisivo Gwilym Mumford que reconhece que essa forma de narrar, fragmentada, rápida e sobrecarregada de informação de ER parece até mais próxima do consumo moderno de televisão do que de outras séries mais antigas.

Ao longo das 15 temporadas, destaca-se por um elenco diverso e por não se centrar num único protagonista, o que era relativamente inovador na televisão da altura. Além disso, conta com participações de vários atores de renome e episódios realizados por figuras inesperadas, como Quentin Tarantino.

ER: Serviço de Urgência tornou-se uma plataforma de lançamento para várias carreiras, especialmente a de George Clooney, que se tornou uma estrela global a partir do papel do pediatra Doug Ross, mas também de nomes como Julianna Margulies, Eriq La Salle, Goran Visnjic e muitos outros. E se hoje lhe associamos nomes incontornáveis e é reconhecida como um dos pilares essenciais da televisão, ER teve uma origem pouco óbvia.

Parto difícil

A ideia começou por ser um guião de Michael Crichton pensado para cinema, mas o projeto acabou por ser recusado nessa forma inicial. Só mais tarde foi adaptado para televisão, com a participação da NBC e da Amblin de Steven Spielberg, transformando-se em série, mas já lá vamos.

E o sucesso foi tal que logo na primeira temporada, a General Electric (GE), empresa-mãe da NBC, interveio diretamente para substituir um equipamento médico fictício no cenário por um aparelho verdadeiro da marca GE. O pedido partiu do então presidente da empresa, Jack Welch, e foi rapidamente concretizado, com o equipamento a ser instalado no set em poucos dias, sem necessidade de destaque narrativo especial. E esta foi apenas a primeira vez que a série usaria equipamento médico real o que se repetiu em várias situações e filmou muitas cenas em Chicago para reforçar autenticidade, enquanto o restante era produzido em estúdio.