Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A residência oferece um espaço para criar, experimentar e colaborar num ambiente criativo e imersivo, segundo o comunicado enviado às redações. É uma oportunidade para desenvolver práticas artísticas no campo do audiovisual, promovendo a partilha de experiências e o crescimento coletivo.

O projeto culminará na produção de um documentário inspirado na temática do Festival Tanto Mar, que será apresentado publicamente em maio de 2026.

Segundo o regulamento do festival, disponível no site da residência, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponibilizado pela organização e deve ser feita em dupla, uma pessoa responsável pelo vídeo e outra pela sonorização.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.