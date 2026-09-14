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Há quem atravesse uma cidade todos os dias sem reparar verdadeiramente nela. E há quem, ao volante, passe pelas mesmas ruas, estradas e paisagens vezes sem conta e encontre, entre uma viagem e outra, um detalhe que merece ser fotografado. É esse olhar dos motoristas TVDE que a Bolt quis mostrar na exposição de fotografia "Entre Viagens", inaugurada esta sexta-feira na livraria Palavra de Viajante, em Lisboa.

A iniciativa reúne fotografias captadas por motoristas em diferentes pontos do país e das ilhas. Para Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, a ideia nasceu precisamente das histórias que os motoristas partilham com a empresa.

"Os motoristas têm sempre um tempo entre viagens e é um tempo em que eles registam coisas que viram que são únicas", explica ao 24notícias. A exposição pretende, por isso, "trazer um pouco de humanismo e de visão do que é este motorista", uma pessoa que trabalha diariamente nas cidades e que, por isso, "vai vê-las como ninguém vê".

Entre as fotografias estão lugares turísticos, mas também ruas, recantos e detalhes menos óbvios. Além de Portugal continental, há também registos nos Açores e na Madeira, onde a Bolt já marca presença. "Nem sempre paramos no ponto de atração, tanto paramos numa rua ao lado, numa travessa, em algo que não se vê ou que a passear não notamos", afirma Mário de Morais.

É essa possibilidade de descobrir Portugal a partir de uma perspetiva diferente que o diretor-geral da Bolt considera particularmente interessante. "Vamos repetir certamente mais vezes, vamos ficar aqui com um portfólio de um Portugal único."

Um dos exemplos que mais marcou o diretor-geral da Bolt é precisamente uma fotografia de uma rua de Lisboa que foge à imagem turística habitual. O autor, conta, tinha acabado de deixar um turista num alojamento local e, apesar de circular em Lisboa há vários anos, nunca tinha estado naquela rua.

A fotografia é de João Santos. "Tenho o hábito de fotografar, tenho centenas de fotografias tiradas em viagens", começa por contar ao 24notícias. Além da foto de uma ruela de Alfama, tem também na exposição uma imagem de Montemor-o-Velho, tirada sem sequer sair do carro.

Mas ver agora aquelas imagens integrada numa exposição é diferente de a ter simplesmente no telemóvel. "Não sou fotógrafo profissional, aqui é engraçado vermos o nosso trabalho como se fôssemos mesmo", atira.

"Podíamos falar num amadorismo extremo, mas as fotos são bem bonitas, profissionais. Acho que é essa a piada", diz com um sorriso.

E há mesmo um caso mais profissional, embora a fotografia em exposição tenha sido tirada com um telemóvel, como todas as que cobrem as paredes da livraria. Foi captada por Nuno Botelho, que concilia a atividade de motorista da Bolt com a profissão de fotojornalista.

"Vi o concurso e decidi concorrer com uma foto tirada numa das viagens, entre várias que fiz", conta ao 24notícias. Neste caso, foi a luz do Cabo da Roca que chamou a atenção.

Nuno Botelho estava à espera de uma viagem de regresso, depois de transportar passageiros. "Lembro-me que eram chineses. Quando parei, gostei da luz e fotografei".

Apesar de ter muitas fotografias tiradas com máquina, preferiu concorrer como todos os outros motoristas. E ressalva o valor da iniciativa da Bolt. "Às vezes é importante para as plataformas também terem esse cuidado, estarem mais perto dos motoristas."

Uma profissão para dar sustento, mas por gosto

Para Nuno, conciliar as duas profissões surgiu da "oportunidade de montar uma empresa e ter um rendimento extra".

A atividade permite-lhe ainda manter contacto diário com pessoas de diferentes nacionalidades."É uma coisa boa, todos os dias falamos inglês, interagimos com pessoas diferentes. Cada vez mais turistas escolhem o serviço".

João vê a chegada à Bolt como uma mudança profissional que acabou por juntar uma necessidade prática a uma atividade de que sempre gostou. "Tive o meu tempo de vida numa multinacional, 25 anos, mas a partir de uma certa idade é muito difícil arranjar um emprego", conta.

"Já trabalhava nas vendas, por isso é uma vida a conduzir. Adoro conduzir. Ainda hoje, quando entro para o carro de manhã, fico todo contente, vou conduzir", afirma de sorriso nos lábios.

E resume: "É útil arranjar qualquer coisa que me dê sustento, e o agradável é fazer uma coisa que eu gosto".

Mostrar quem está do outro lado da viagem

Embora se associe muita vez os TVDE a estrangeiros, os portugueses também já se acostumaram a este tipo de mobilidade.

"Temos mais a ideia que é o estrangeiro que vem e que recorre a este tipo de serviços, mas ainda há pouco tempo fiquei surpreendido: comprei uma carrinha de oito lugares e tem tido muita procura, até nos transferes que faço", nota.

Na exposição, os nomes associados às fotografias dão conta de participações de motoristas lusófonos. E, na verdade, é essa a maior proporção na prestação de serviços.

"Hoje em dia, os estrangeiros representam só 25% dos motoristas, portanto, a maioria é lusófona. Portugueses, brasileiros e outros países de língua portuguesa", adianta Mário de Morais.

Houve, ainda assim, participação de estrangeiros na iniciativa. "Tivemos fotografias de estrangeiros também. Houve aqui uma seleção, porque tínhamos espaço limitado, mas vamos certamente fazer mais edições".

O diretor-geral da Bolt aproveita ainda para notar que o contacto diário entre motoristas, passageiros e o território pode ajudar a aproximar pessoas. "Nós conseguimos, de alguma forma, ligar o que é a visão do motorista, que não deixa de ser uma pessoa, com o cliente. E o cliente percebe que está uma pessoa com ele que também vê coisas interessantes do outro lado e queremos aproximá-los".

"Acho que quebrar os estigmas é um trabalho que temos feito e estas pessoas que trabalham no serviço TVDE são cada vez mais importantes para a mobilidade e, portanto, convém aproximarmos rapidamente a população e os motoristas", acentua. "Às vezes temos muita ideia de olhar para estas pessoas quase como um prestador de serviço. Nós entramos no carro, saímos e quase que a pessoa não desempenha ali mais papel nenhum. E não é nada assim".

Uma cidade com menos carros?

A conversa sobre os motoristas acaba inevitavelmente por tocar na transformação da mobilidade. Para Mário de Morais, o setor ainda está numa fase inicial. "Nós, Bolt, temos 40 mil carros no país, há milhões de carros privados".

O responsável acredita que a utilização deste tipo de serviços continuará a crescer, nomeadamente devido à mudança de hábitos dos mais jovens. "As novas gerações estão completamente rendidas e não querem propriamente comprar um carro, ter preocupações com manutenção e seguros e toda essa complicação", nota.

A mudança começa, diz, na própria relação dos jovens com a carta de condução. "Já não tiram a carta aos 18 anos, adiam, os que tiram passam para os 21, 22, porque já não há esta necessidade. Na verdade, se pensarmos bem, eu não preciso de conduzir para me mover. Eu acho que isto é o que é importante."

Mário de Morais vê o futuro da mobilidade como uma combinação de soluções, que passa entre juntar os TVDE com os transportes públicos, que "também estão a melhorar." E isso vai levar a "uma cidade cada vez com menos carros, menos estacionamento, que é o que faz sentido".

A própria localização da exposição serve de exemplo. "Nós estamos aqui numa rua que, se tivéssemos de estacionar... não há como."

Para o diretor-geral da Bolt, deixar o carro de lado pode significar também poupar tempo. "Todos nós chegámos aqui de alguma forma, vimos a gente a chegar de TVDE. Saímos do carro, viemos para a exposição, estamos descontraídos, não perdemos anos de vida a procurar um lugar e a chegar atrasado por causa disso".

A escolha da livraria Palavra de Viajante para receber a exposição também tem um significado para Mário de Morais. "É um espaço diferente, único, numa rua icónica de Lisboa". E não esconde que a ideia foi "trazer as pessoas para um espaço diferente e perceberem que tudo isso se interliga".

"A mobilidade interliga-se com o nosso quotidiano, interliga-se com estar num espaço como esta livraria e ver uma boa exposição, uma boa apresentação de um livro. Portanto, queremos estar no dia a dia das pessoas".

Sobre a exposição, confidencia ainda que nem todas as fotografias que gostaria de ver na exposição puderam ser selecionadas. Inclusive as suas. "Eu não tenho muito talento, mas adoro fotografar. Confesso que submeti fotografias minhas que não foram selecionadas", diz a rir.

Nesta primeira experiência, a seleção procurou encontrar "o que achámos mais diferente, mais especial".

"Obviamente, como qualquer seleção, terá certamente as suas falhas, mas não vamos deixar de aproveitar todo o conteúdo e para as próximas exposições também", remata. E há mesmo material para muito mais. Afinal, "há sempre uma rua que não conhecemos ou uma rua que mudou".

Para já, esta primeira exposição pode ser visitada gratuitamente na livraria Palavra de Viajante (Rua de São Bento 34, Lisboa), de terça a sábado, entre as 10h00 e as 14h00 e entre as 15h00 e as 19h00, até ao dia 18 de setembro.

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