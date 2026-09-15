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Os Emmys voltaram a distinguir o melhor da televisão norte-americana e, este ano, houve uma série que dominou a cerimónia: Widow's Bay. A comédia venceu 14 prémios, estabelecendo um novo recorde para uma série do género e levando para casa, entre outros, o prémio de melhor série de comédia e o de melhor ator, atribuído a Matthew Rhys.

The Pitt voltou a conquistar o principal prémio na categoria de drama, pelo segundo ano consecutivo, enquanto DTF St Louis foi distinguida como melhor minissérie ou série antológica.

Afinal, o que são os Emmys?

Os Emmy Awards são os principais prémios atribuídos à televisão nos Estados Unidos e distinguem produções e profissionais pelo trabalho realizado ao longo do último ano. Existem várias categorias, desde séries de drama e comédia a minisséries, programas de competição, variedades e prémios individuais para atores, argumentistas e realizadores.

Muitos dos prémios são entregues alguns dias antes, nos chamados Creative Arts Emmys, que distinguem sobretudo categorias técnicas e outras áreas da produção televisiva. A cerimónia principal fica reservada para os prémios de maior destaque.

Widow's Bay foi a grande vencedora

A série de comédia Widow's Bay foi a produção que mais se destacou nesta edição. Conquistou 14 prémios, ultrapassando o recorde de 13 estabelecido no ano passado por The Studio.

Além de melhor série de comédia, a produção venceu praticamente todas as principais categorias de atuação e criação dentro do género.

Matthew Rhys foi distinguido como melhor ator de comédia e também ganhou o prémio de melhor ator numa minissérie ou série antológica, pelo papel em The Beast In Me.

O ator galês tornou-se, assim, a primeira pessoa a conquistar dois prémios de interpretação principal na mesma noite.

Ao receber o segundo prémio, Rhys dedicou-o ao País de Gales e lembrou que, apesar de ser uma nação pequena, tem capacidade para alcançar grandes palcos. Terminou o discurso com um “Diolch yn fawr iawn”, expressão galesa que significa “muito obrigado”.

A atriz britânica Kate O'Flynn, que interpreta Patricia em Widow's Bay, também venceu o Emmy de melhor atriz secundária numa série de comédia.

The Pitt repete o triunfo no drama

Na categoria de drama, The Pitt voltou a conquistar o prémio de melhor série, repetindo a vitória do ano passado.

Noah Wyle também voltou a ser distinguido como melhor ator de drama, pelo segundo ano consecutivo. O ator, conhecido também pelo seu trabalho em ER, recordou no discurso que cresceu a ver televisão e que sempre quis fazer parte daquele mundo.

Apesar da vitória na categoria principal e do prémio de Noah Wyle, The Pitt ficou aquém das expectativas noutras categorias e não conquistou mais nenhum Emmy.

Rhea Seehorn ganhou, por sua vez, o primeiro Emmy da carreira como melhor atriz de drama, pelo papel em Pluribus. A série acompanha uma mulher que descobre que quase toda a população mundial foi afetada por um misterioso vírus que altera a mente.

Jean Smart e Allison Janney entram para a história

Jean Smart venceu o Emmy de melhor atriz de comédia por Hacks, naquela que foi a quinta e última temporada da série.

Foi também a quinta vez que Jean Smart venceu nesta categoria pela série Hacks. Nenhum ator tinha conseguido ganhar um Emmy de interpretação em todas as temporadas de uma série que tivesse durado mais de três temporadas.

Com oito Emmys de representação na carreira, Jean Smart igualou o recorde de mais vitórias de sempre nesta área, partilhado com Cloris Leachman e Julia Louis-Dreyfus.

Allison Janney chegou também às oito vitórias ao conquistar o prémio de melhor atriz secundária de drama por The Diplomat.

Outros vencedores

The Traitors ganhou o prémio de melhor programa de competição, à frente de Dancing With the Stars, RuPaul's Drag Race, Survivor e Top Chef.

Na categoria de variedades, o vencedor foi The Late Show with Stephen Colbert.

Nos prémios de escrita, Vince Gilligan venceu por Pluribus na categoria de drama e Katie Dippold por Widow's Bay na comédia. Na realização, Saul Metzstein foi distinguido por Slow Horses, enquanto Hiro Murai venceu na categoria de comédia por Widow's Bay.

Michael J. Fox recebeu um prémio humanitário

A cerimónia teve ainda um momento dedicado a Michael J. Fox. O ator, conhecido sobretudo por Back to the Future, recebeu o Bob Hope Humanitarian Award pelo trabalho de sensibilização e angariação de fundos para a investigação e apoio a pessoas com doença de Parkinson.

Foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos e criou, em 2000, a Michael J. Fox Foundation.

Ao receber o prémio, recordou que inicialmente manteve o diagnóstico em segredo por recear que pudesse afetar a sua carreira. Mais tarde, decidiu assumir publicamente a doença e dedicar parte do seu trabalho à defesa das pessoas com Parkinson e à procura de tratamentos.

A cerimónia contou ainda com uma homenagem a Dolly Parton.