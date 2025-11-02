Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O espetáculo, intitulado “Improviso”, será um concerto acústico e intimista, no qual o músico revisita as suas canções “na forma mais simples, próxima da sua essência”, referem em comunicado. No ano em que lançou o seu mais recente álbum, "Amigo Improvável", João Pedro Pais promete uma noite de emoções fortes e cumplicidade com o público, combinando a energia e a maturidade artística que o têm distinguido ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Os bilhetes para o concerto estão disponíveis aqui e também nas lojas FNAC, nas bilheteiras do Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes e da Criatividade, Casa da Memória e Loja Oficina (Rua da Rainha).

Um concerto para salvar um tesouro histórico

Capela de Nossa Senhora da Conceição créditos: DR

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição tem promovido várias iniciativas para viabilizar o projeto de conservação e restauro da capela, um dos mais antigos e emblemáticos espaços religiosos da cidade. O padre Leonel Cunha, pároco da freguesia, explica que o esforço é resultado de uma escolha consciente entre “desistir ou dar vida a este espaço”.

“Diante de um cenário de abandono e degradação, havia duas vias possíveis: desistir ou dar vida a este espaço. Optámos pela segunda, mesmo que parecesse uma utopia”, afirmou o sacerdote também em comunicado.

O padre recorda que o restauro está agora “na sua última fase” e apela à continuação do apoio de toda a comunidade: “Estamos quase a transformar esta utopia em realidade. A Capela de Nossa Senhora da Conceição está a entrar na sua última fase de restauro e continuamos a precisar de todos. Continuamos a precisar da mão aberta de cada um, do abraço de todos a este tesouro escondido na periferia da cidade. A quem já contribuiu e abraçou esta causa, o nosso muito obrigado”.

Um património de fé e história

Construída, segundo registos, desde o início do século XVI, a Capela de Nossa Senhora da Conceição está profundamente ligada à romaria de 8 de dezembro e às Festas Nicolinas, tradições seculares e símbolos culturais da cidade de Guimarães.

As obras de reabilitação iniciaram-se com uma intervenção estrutural que incluiu a conservação dos telhados, paredes, soalhos, torre sineira, sacristia e anexos. Posteriormente, começou o restauro dos painéis de azulejos e dos altares (mor e laterais).

Esta primeira fase contou com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães, de paroquianos e entidades locais, dos Nicolinos e da Fábrica da Igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Ainda assim, faltam concluir intervenções essenciais, como a conservação da tribuna, do órgão ibérico do século XVII e da talha dourada.

“A dimensão e o custo da preservação da Capela obriga a um esforço permanente na angariação de meios para viabilizar todas as fases da reabilitação”, sublinha o padre Leonel Cunha. “A preservação e valorização do património tem sido possível com o apoio dos paroquianos, cidadãos em geral e diversas entidades públicas e privadas”.

O concerto de João Pedro Pais surge assim como um gesto de partilha e solidariedade, que alia a música à preservação de um dos patrimónios históricos e espirituais mais marcantes de Guimarães. Os bilhetes custam entre os 15 e os 30 euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.