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Pedro Almodóvar vai estrear-se no romance com a publicação de "El hombre que solo escribía en los aviones" (“O homem que só escrevia nos aviões”, em tradução livre), que chegará às livrarias a 29 de outubro através da editora Reservoir Books.

Segundo a editora, citada pelo El Diario, a nova obra apresenta-se como uma “narrativa sinuosa” que mergulha numa “selva de experiências e leituras, de tramas inventadas e de ideias emprestadas”, explorando territórios menos habituais da ficção.

A história acompanha Flavio Guijarro, um homem que passou grande parte da vida a reinventar-se. Apesar de ter acumulado diversas paixões e interesses ao longo dos anos, poucas se transformaram numa profissão estável. A representação foi a atividade que conseguiu desenvolver com maior continuidade, mas é durante uma viagem de promoção, a milhares de metros de altitude, que descobre uma nova vocação: a escrita.

A partir desse momento, Flavio dedica-se a ultrapassar bloqueios criativos e a perseguir o sonho de concluir um livro, objetivo que parece escapar-lhe sempre que se aproxima do final. Na procura de inspiração, aventura-se por caminhos inesperados e descobre também um talento improvável para orientar atores.

Paralelamente, a narrativa acompanha o desenvolvimento de uma história de amor com aquele que é descrito como o ator mais bem-sucedido do momento, uma relação cujo futuro permanece incerto.

O romance assinala o regresso de Pedro Almodóvar ao universo literário após a publicação, em 2023, de El último sueño ("O último sonho", título português). Nessa obra, o realizador reuniu vários textos inéditos escritos ao longo de diferentes fases da sua vida, oferecendo aos leitores uma perspetiva íntima sobre o processo criativo enquanto cineasta.

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