A iniciativa resulta do 1.º Concurso de Joalharia do Museu Tesouro Real, realizado em parceria com o Centro de Joalharia de Lisboa (CJLX) e a Escola Superior de Arte & Design (ESAD), responsável pelo conceito expositivo e identidade visual.

O desafio lançado aos participantes foi claro: reinterpretar o legado real à luz do presente. Da proposta surgiram 30 criações originais de joalheiros ligados ao CJLX, das quais um júri especializado selecionou 20 para integrarem a exposição, patente até 18 de janeiro de 2026.

O vencedor do concurso, anunciado no dia da inauguração, terá ainda a oportunidade de criar uma coleção exclusiva para a loja do museu.

Tradição que inspira o presente

Mais do que um olhar para o passado, “Ecos Reais” propõe uma reflexão sobre como a tradição pode inspirar novas linguagens artísticas. Entre peças que evocam coroas, colares e braceletes da monarquia e criações que reinventam esse legado, a mostra reforça o papel da joalharia como arte viva e em constante diálogo com a contemporaneidade.

Visitas

O Museu do Tesouro Real, gerido pela Associação Turismo de Lisboa, está aberto todos os dias, das 10h00 às 19h00 (até final de setembro) e das 10h00 às 18h00 (a partir de outubro). A entrada na exposição está incluída no bilhete do museu e é gratuita para titulares do Lisboa Card. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.