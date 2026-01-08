Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo do mês de janeiro, o espetáculo percorre os municípios de Monção, Paredes de Coura, Melgaço e Valença, com sessões dirigidas à comunidade escolar e apresentações abertas ao público familiar, no âmbito do projeto pedagógico da estrutura cultural.

Esta semana, a digressão passa por Monção, com apresentações para alunos do 1.º ciclo na Biblioteca Municipal. No sábado, às 11h00, o espetáculo abre-se às famílias, convidando crianças e adultos a partilhar um momento de descoberta, imaginação e encontro através do teatro.

“Faz-me um Resumo” parte do desafio de tornar acessíveis quatro obras clássicas de Shakespeare — "A Tempestade", "Otelo", "Ricardo III" e "Conto de Inverno" — ao olhar das crianças. A criação recorre à manipulação de objetos, ao jogo cénico e à interação direta com o público, transformando tramas complexas em narrativas claras, divertidas e visualmente apelativas.

Com criação e dramaturgia de Joana Magalhães, e interpretação de Joana Petiz e João Costa, o espetáculo nasce de uma pergunta simples: como se resume uma história? A partir daí, surgem outras questões — o que escolher contar, o que deixar de fora, que personagens ganham ou perdem espaço e que histórias ficam por contar. Estas interrogações tornam-se o motor dramatúrgico de uma experiência partilhada, em que intérpretes e público exploram diferentes formas de construir e reconstruir narrativas, num universo visual pensado para estimular a imaginação dos mais novos.

Durante o mês de janeiro, o espetáculo contará com sessões para escolas, de manhã e à tarde, e apresentações para famílias, reforçando a missão das Comédias do Minho de aproximar os públicos mais jovens das práticas artísticas e de promover o acesso à cultura no território do Alto Minho.

Digressão – Janeiro 2026

Monção | Biblioteca Municipal

5, 6, 7, 8, 9 e 12 jan — Escolas | 10h00 e 14h00

10 jan — Famílias | 15h30

Paredes de Coura | Centro Cultural

14, 15 e 16 jan — Escolas | 10h00 e 14h00

18 jan — Famílias | 15h30

Melgaço | Casa da Cultura

22 e 23 jan — Escolas | 10h00 e 14h00

24 jan — Famílias | 11h00

Valença | Junta de Freguesia de Arão / Biblioteca Municipal

27, 28, 29 e 30 jan + 2 fev — Escolas | 10h00 e 14h00

31 jan — Famílias | 11h00



A duração dos espetáculos é de 60 minutos e a entrada livre está sujeita à lotação dos espaços.

Fundadas em 2003, as Comédias do Minho são uma associação cultural que reúne os municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, desenvolvendo um projeto artístico adaptado à realidade local. A sua missão concretiza-se através de uma companhia de teatro profissional, de um projeto pedagógico e de um projeto comunitário, envolvendo ativamente as populações do território.

