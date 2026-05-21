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Em comunicado, a casa real britânica indicou que o programa da visita vai incluir eventos relacionados com “oportunidades para a juventude, inclusão no desporto e Mulheres, Paz e Segurança”.

Eduardo e Sofia vão ainda visitar locais históricos “que refletem o património do Reino Unido e de Portugal, a par de encontros com estudantes e organizações comunitárias” e entidades que mostram parcerias inovadoras.

Esta é a primeira visita de um membro da monarquia britânica a Portugal desde 2011, quando o Rei Carlos III e a Rainha Camila, na altura Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha, visitaram o país.

O Tratado de Windsor, assinado em 1386, consolidou as relações entre Portugal e o Reino Unido, considerada a aliança diplomática mais antiga em vigor.

Em 2023, o antigo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Londres para participar com o Rei Carlos III numa cerimónia para celebrar a aliança luso-britânica, a propósito do aniversário do Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372.

No ano seguinte este pacto foi reforçado pelo Tratado de Paz, Amizade e Aliança, assinado em 16 de junho de 1373 na Catedral de São Paulo, em Londres, por Eduardo III de Inglaterra e Fernando I e Leonor de Portugal.

Treze anos mais tarde, em 1386, a aliança voltou a ser revigorada pelo Tratado de Windsor, que determinou o casamento de João I de Portugal e Philippa de Lancaster, que ficou conhecida como Filipa de Lencastre.

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