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Dulce de Souza Gonçalves junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 30 de julho, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "O Processo", publicado pela Gradiva.

Segundo a autora, a ideia para "O Processo" nasceu de um episódio inesperado da vida da autora. "A narrativa parte de um pedido real e inesperado de um tio meu, conforme está descrito nas primeiras páginas da obra. Ao procurar a resposta que necessitava, mergulhando na Torre do Tombo e no seu processo de preso político, acabei enredada numa história fascinante que ficcionei ligeiramente e transformei num romance", explica ao 24notícias.

A investigação levou-a a cruzar-se com pessoas que inspiraram diferentes personagens e a aprofundar questões relacionadas com a memória da ditadura e das suas consequências. "A obra acabou por ser uma viagem pela memória coletiva, mas, também, uma oportunidade de dar voz aos silêncios da História, mostrando como estes continuam a moldar a nossa herança emocional e a nossa identidade", afirma.

Desde a publicação, a receção por parte dos leitores tem sido, segundo a escritora, uma das maiores surpresas. "Tem sido surpreendente ver como as pessoas de várias gerações, desde as que viveram em ditadura aos jovens adultos que cresceram em liberdade, acolhem a narrativa e se identificam com os dilemas das diferentes personagens", refere.

Dulce de Souza Gonçalves destaca ainda que o romance tem diferentes níveis de leitura. "A obra tem muitas camadas e apercebi-me de que o leitor vai percorrendo a obra com entusiasmo, emoção e surpresa. É gratificante notar que O Processo toca o coração de quem o lê".

Numa época marcada pelo ritmo acelerado e pela presença constante da tecnologia, a autora considera que a leitura continua a desempenhar um papel essencial. "É a nossa oportunidade de carregarmos baterias, não é? De nos desligarmos dos desafios do quotidiano e termos tempo para o ócio, para o sonho, para viver outra vida, para refletir. A leitura oferece-nos tempo. E dá-nos mundo e distância. Baterias, portanto, para seguirmos adiante".

Questionada sobre o livro onde gostaria de viver, Dulce de Souza Gonçalves responde que escolheria uma obra capaz de conduzir a muitas outras. Recorda "Os Livros que Devoraram o Meu Pai", de Afonso Cruz, pela ideia de que "um livro nos pode conduzir a tantos outros", e refere também o gesto de Cervantes ao preservar, através da literatura, os livros mencionados em "D. Quixote". "Escolheria viver num livro que me permitisse, a partir dele, aceder a muitos outros, um livro 'infinito num junco' que me permitisse continuar sempre a navegar de mar em mar", resume.

A participação no clube É Desta Que Leio Isto é encarada pela escritora como uma oportunidade para prolongar a experiência que começa no momento da leitura individual. "Ler é, antes de mais, um ato solitário. Contudo, quando se partilha a nossa leitura e a nossa reflexão numa comunidade, amplificamos a nossa experiência leitora e humana".

Para Dulce de Souza Gonçalves, os clubes de leitura recuperam o espírito das antigas tradições orais e criam espaço para o diálogo num quotidiano cada vez mais acelerado. "Passamos da intimidade com o livro ao entrelaçar de vozes, de perspetivas, ao encontro e à solidariedade. E num mundo em que vivemos sempre apressados, a oportunidade de estar num clube de leitura é, sem dúvida, uma oportunidade para desacelerar, usufruir."

A autora considera ainda que estes encontros representam uma forma de preservar a literatura e a memória. Evocando os "book people" de Ray Bradbury, que memorizavam livros para impedir o seu desaparecimento, conclui: "Um clube do livro é, assim, também uma forma de resistência cultural contra a censura e o esquecimento. Portanto, poderia estar em melhor companhia?".

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

No livro "O Processo", Dulce de Souza Gonçalves traz a história de uma mulher que, a partir do pedido enigmático do tio (ex-preso político do regime salazarista), mergulha nos arquivos da Torre do Tombo em busca do seu processo judicial. Encontra, para além do registo de uma prisão, o eco de uma história silenciada, feita de coragem e traição e de um amor que supera fronteiras.

Livro: "O Processo" Autor: Dulce de Souza Gonçalves Editora: Gradiva Data de lançamento: outubro de 2025 Preço: € 21,50 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Entre Portugal, França e Brasil, o livro desenha um mapa afetivo e histórico que leva a um questionamento profundo sobre que feridas deixaram os anos da ditadura nos que resistiram, de que forma o amor instigou caminhos e ainda sobre o que fazemos hoje com as memórias daqueles que arriscaram tudo por um futuro livre.

Dulce de Souza Gonçalves nasceu em 1973, em Lisboa. Doutorada em Psicologia da Educação, fez um Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa e uma Licenciatura em Estudos Portugueses, tendo frequentado o Instituto de Odivelas na adolescência.

É professora do Ensino Básico e Secundário há 29 anos e fundou a associação sem fins lucrativos Mentes Sorridentes. Recebeu o Prémio Almirante Teixeira da Mota em 2000, foi finalista do Global Teacher Prize em 2018 e ganhou o Global Teacher Award em 2021.

É autora de várias obras no âmbito da literatura infantojuvenil. Em 2024 foi-lhe atribuído o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís pelo romance "O Processo".

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