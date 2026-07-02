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Dulce de Souza Gonçalves junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 30 de julho, uma quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz "O Processo", publicado pela Gradiva.

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No livro "O Processo", Dulce de Souza Gonçalves traz a história de uma mulher que, a partir do pedido enigmático do tio (ex-preso político do regime salazarista), mergulha nos arquivos da Torre do Tombo em busca do seu processo judicial. Encontra, para além do registo de uma prisão, o eco de uma história silenciada, feita de coragem e traição e de um amor que supera fronteiras.

Livro: "O Processo" Autor: Dulce de Souza Gonçalves Editora: Gradiva Data de lançamento: outubro de 2025 Preço: € 21,50 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Entre Portugal, França e Brasil, o livro desenha um mapa afetivo e histórico que leva a um questionamento profundo sobre que feridas deixaram os anos da ditadura nos que resistiram, de que forma o amor instigou caminhos e ainda sobre o que fazemos hoje com as memórias daqueles que arriscaram tudo por um futuro livre.

Dulce de Souza Gonçalves nasceu em 1973, em Lisboa. Doutorada em Psicologia da Educação, fez um Mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa e uma Licenciatura em Estudos Portugueses, tendo frequentado o Instituto de Odivelas na adolescência.

É professora do Ensino Básico e Secundário há 29 anos e fundou a associação sem fins lucrativos Mentes Sorridentes. Recebeu o Prémio Almirante Teixeira da Mota em 2000, foi finalista do Global Teacher Prize em 2018 e ganhou o Global Teacher Award em 2021.

É autora de várias obras no âmbito da literatura infantojuvenil. Em 2024 foi-lhe atribuído o Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís pelo romance "O Processo".

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