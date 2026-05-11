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Segundo a queixa apresentada esta sexta-feira num tribunal federal na Califórnia, a Samsung terá utilizado uma imagem de Dua Lipa em embalagens de televisões vendidos nos Estados Unidos ao longo do último ano, integrando-a numa campanha de marketing sem autorização da artista.

A cantora afirma que apenas tomou conhecimento da utilização da imagem em junho de 2025 e que exigiu de imediato a remoção. No entanto, a empresa terá, segundo a ação judicial, reagido de forma “desdenhosa e insensível”, recusando-se repetidamente a cessar o uso da imagem, revela o jornal The Guardian.

O processo refere que a fotografia em causa pertence a Dua Lipa e foi tirada nos bastidores de um concerto no festival Austin City Limits, em 2024. A artista acusa a Samsung de violação de direitos de autor, utilização indevida de imagem e exploração comercial não autorizada ao abrigo da legislação norte-americana.

Na ação, é ainda alegado que a empresa terá beneficiado financeiramente da associação implícita da cantora ao produto, com base em reações de consumidores nas redes sociais que demonstram intenção de compra motivada pela presença da sua imagem.

A equipa de Dua Lipa sublinha que a artista é “altamente seletiva” nas marcas com que colabora, tendo parcerias com empresas como Apple, Porsche, Versace, Bulgari e Nespresso. O uso da sua imagem sem autorização é descrito como uma desvalorização da marca pessoal e da sua capacidade de controlar e rentabilizar a sua imagem pública.

A cantora exige uma injunção permanente para impedir a continuação do uso da imagem, além da indemnização mínima de 15 milhões de dólares, bem como compensações punitivas e o pagamento das despesas judiciais.

Até ao momento, a Samsung não reagiu publicamente às acusações nem respondeu aos pedidos de comentário.