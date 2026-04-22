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A revelação da data de lançamento aconteceu depois uma ação promocional invulgar: o artista escondeu a informação numa escultura de blocos de gelo, colocados em Toronto. Após algumas horas, o streamer Kishka conseguiu recuperar um saco de um desses blocos e deslocou-se à casa de Drake, onde revelou o conteúdo. O músico confirmou posteriormente, nas redes sociais, que o álbum vai ser lançado nessa data.

O projeto tem vindo a ser antecipado desde 2024, quando Drake fez referência à personagem “Iceman”, interpretada por Val Kilmer no filme Top Gun. Pouco depois, partilhou uma imagem de uma pasta intitulada “2.0 – Iceman”.

A promoção intensificou-se em julho de 2025, com a estreia da transmissão online “Iceman Episode 1”, onde apresentou vários temas, incluindo “What Did I Miss?”. Seguiram-se novos diretos com a divulgação de temas como “Which One”, com Central Cee, e “Dog House”, com Julia Wolf e Yeat.

Iceman será o primeiro álbum a solo de Drake desde "For All the Dogs" (2023). Em 2024, o artista divulgou ainda um conjunto alargado de músicas inéditas e conteúdos de bastidores, incluindo temas com Young Thug, 21 Savage e Latto.

Já em fevereiro de 2025, Drake editou o álbum colaborativo "Some Sexy Songs 4 U" com PartyNextDoor, que inclui o single “Nokia”. Um dos temas do disco, “Somebody Loves Me”, foi nomeado para Melhor Performance de Rap Melódico nos Grammys 2026.