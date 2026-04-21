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O artista canadiano mandou construir uma enorme escultura de gelo no parque de estacionamento do Bond Hotel, no centro de Toronto. Na base da estrutura, foi colocada a data de lançamento do álbum, Iceman, acerca do qual Drake tem vindo a dar pistas desde o verão de 2024.

A escultura, reforça também o significado de uma publicação recente no Instagram de Drake, onde partilhou uma captura de ecrã de uma conversa em que escreveu “It’s in” (Está lá dentro), acompanhada por uma imagem de blocos de gelo. A publicação gerou especulação entre fãs, que interpretaram o conteúdo como a entrega do álbum finalizado. No entanto, percebe-se agora que a referência estava ligada à revelação da data de lançamento.

Este momento surge depois de uma semana marcada por rumores em Toronto, onde terão sido ouvidas explosões associadas, segundo publicações nas redes sociais de DJ Akademiks, Anthony Fantano e do próprio Drake, à filmagem do videoclipe de “Project Bot”.

O álbum "Iceman" foi apresentado pela primeira vez em julho, durante uma série de transmissões em direto do rapper, onde estrearam várias músicas, incluindo “What Did I Miss” com Central Cee, “Which One”, também com Central Cee, e dois meses mais tarde, “Dog House”, com Yeat e Julia Wolf.

Desde a publicação de Drake, centenas de fãs têm-se deslocado ao local para ver a estrutura de gelo, tendo alguns tentado mesmo destruí-la com martelos, picaretas e outras ferramentas. Outros recorreram a métodos como maçaricos, secadores de cabelo e pequenas fogueiras na tentativa de a derreter.

Caso estas tentativas não tenham sucesso, há relatos de que os blocos de gelo deverão derreter naturalmente ao longo de cerca de uma semana, tendo em conta a previsão meteorológica de sete dias para Toronto.