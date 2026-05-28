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A iniciativa estará disponível entre 27 de maio e 14 de junho, no Parque Eduardo VII, através do Bengaleiro da Feira. O objetivo passa por tornar a experiência dos visitantes mais cómoda, evitando que tenham de transportar os livros durante a visita ou no regresso a casa.

Além de permitir o envio dos livros comprados para uso próprio, a solução pode também ser utilizada para ofertas, possibilitando o envio direto para uma loja Pickup próxima do destinatário.

Segundo Américo Mendes, Managing Director Business da DPD Portugal, a presença da empresa no evento pretende demonstrar “como a rede Pickup da DPD pode simplificar o dia a dia dos consumidores”, permitindo aos visitantes usufruírem da Feira “com mais liberdade e comodidade”.

Já Miguel Pauseiro, presidente da APEL, destaca que os livros “têm a capacidade única de criar ligações entre pessoas fisicamente distantes”, sublinhando que esta parceria pretende aproximar leitores e tornar “a experiência da Feira do Livro de Lisboa mais acessível e mais cómoda”.

Com esta iniciativa, a DPD Portugal e a APEL afirmam reforçar o compromisso de simplificar a experiência dos visitantes da Feira do Livro de Lisboa, recorrendo à rede Pickup da empresa, composta por lojas e lockers distribuídos pelo país para envio, receção e devolução de encomendas.

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