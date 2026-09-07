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A Prime Video estreia a 14 de setembro, em exclusivo, o documentário Joana Marques: Culpada ou Indecente?, dedicado ao processo judicial que envolveu a humorista e os Anjos. O filme recupera um caso que gerou um amplo debate em Portugal sobre humor, sátira e liberdade de expressão.

Realizado e escrito por Elza Cordeiro, o documentário recorre a imagens inéditas, material de arquivo e testemunhos de várias figuras públicas. Entre os nomes ouvidos estão Manuel Luís Goucha, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim, Luana Piovani e David Fonseca.

A produção acompanha os acontecimentos sobretudo a partir da perspetiva de Joana Marques e mostra também a forma como o processo acabou por inspirar o espetáculo Em Sede Própria, apresentado pela humorista em 2026.

O caso teve origem num vídeo publicado por Joana Marques em 2022, no qual intercalava imagens dos Anjos numa atuação com reações negativas retiradas do programa Ídolos. Sérgio e Nelson Rosado avançaram para tribunal e reclamaram uma indemnização de 1,118 milhões de euros por alegados prejuízos.

Em outubro de 2025, o Tribunal Central Cível de Lisboa absolveu Joana Marques, considerando não demonstrados os prejuízos invocados pelos músicos nem uma relação entre a publicação do vídeo e esses danos.

O documentário recupera agora os principais momentos do processo e coloca novamente em discussão questões como os limites do humor, a liberdade de expressão, a reputação e o impacto das redes sociais.

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