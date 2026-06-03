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O espetáculo da dupla está incluído na digressão “Origin Tour Stadium”, que contou com um célebre concerto no Estádio da Luz em junho do ano passado. Nessa altura, a banda formada pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira juntou cerca de 55 mil fãs e esgotou o recinto.

O concerto do Estádio Municipal de Braga começa pelas 21h00 com transmissão em simultâneo. De norte a sul do país, o espetáculo terá o custo de 12 euros nos cinemas e vai passar nas seguintes salas:

Alameda Shop & Spot (Porto)

Alma Shopping (Coimbra)

Almada Forum

CascaiShopping

Colombo (Lisboa)

Évora Plaza

Ferrara Plaza (Paços de Ferreira)

Forum Algarve (Faro)

Forum Coimbra

Forum Madeira

Forum Montijo

Foz Plaza (Figueira da Foz)

GaiaShopping

Glicínias (Aveiro)

MAR Algarve Shopping (Loulé)

MAR Shopping Matosinhos

NorteShopping (Matosinhos)

Nosso Shopping (Vila Real)

Odivelas Strada Outlet

Oeiras Parque

Palácio do Gelo (Viseu)

Parque Nascente (Rio Tinto)

Parque Atlântico (Ponta Delgada)

Portimão

Torres Vedras

Vasco da Gama (Lisboa)

Num comunicado, a NOS garante que “todas as emoções do concerto dos Calema serão transmitidas em tempo real desde o Estádio Municipal de Braga até aos vários Cinemas NOS”.

Os irmãos, que nasceram em São Tomé e Príncipe, têm mais de 15 anos de carreira e contam com 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Já estiveram nomeados várias vezes para os PLAY – Prémios da Música Portuguesa e são os vencedores na categoria de Melhor Grupo há quatro anos consecutivos.

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