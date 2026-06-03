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O espetáculo da dupla está incluído na digressão “Origin Tour Stadium”, que contou com um célebre concerto no Estádio da Luz em junho do ano passado. Nessa altura, a banda formada pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira juntou cerca de 55 mil fãs e esgotou o recinto.
O concerto do Estádio Municipal de Braga começa pelas 21h00 com transmissão em simultâneo. De norte a sul do país, o espetáculo terá o custo de 12 euros nos cinemas e vai passar nas seguintes salas:
- Alameda Shop & Spot (Porto)
- Alma Shopping (Coimbra)
- Almada Forum
- CascaiShopping
- Colombo (Lisboa)
- Évora Plaza
- Ferrara Plaza (Paços de Ferreira)
- Forum Algarve (Faro)
- Forum Coimbra
- Forum Madeira
- Forum Montijo
- Foz Plaza (Figueira da Foz)
- GaiaShopping
- Glicínias (Aveiro)
- MAR Algarve Shopping (Loulé)
- MAR Shopping Matosinhos
- NorteShopping (Matosinhos)
- Nosso Shopping (Vila Real)
- Odivelas Strada Outlet
- Oeiras Parque
- Palácio do Gelo (Viseu)
- Parque Nascente (Rio Tinto)
- Parque Atlântico (Ponta Delgada)
- Portimão
- Torres Vedras
- Vasco da Gama (Lisboa)
Num comunicado, a NOS garante que “todas as emoções do concerto dos Calema serão transmitidas em tempo real desde o Estádio Municipal de Braga até aos vários Cinemas NOS”.
Os irmãos, que nasceram em São Tomé e Príncipe, têm mais de 15 anos de carreira e contam com 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Já estiveram nomeados várias vezes para os PLAY – Prémios da Música Portuguesa e são os vencedores na categoria de Melhor Grupo há quatro anos consecutivos.
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