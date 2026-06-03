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O espetáculo da dupla está incluído na digressão “Origin Tour Stadium”, que contou com um célebre concerto no Estádio da Luz em junho do ano passado. Nessa altura, a banda formada pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira juntou cerca de 55 mil fãs e esgotou o recinto.

O concerto do Estádio Municipal de Braga começa pelas 21h00 com transmissão em simultâneo. De norte a sul do país, o espetáculo terá o custo de 12 euros nos cinemas e vai passar nas seguintes salas:

  • Alameda Shop & Spot (Porto)
  • Alma Shopping (Coimbra)
  • Almada Forum
  • CascaiShopping
  • Colombo (Lisboa)
  • Évora Plaza
  • Ferrara Plaza (Paços de Ferreira)
  • Forum Algarve (Faro)
  • Forum Coimbra
  • Forum Madeira
  • Forum Montijo
  • Foz Plaza (Figueira da Foz)
  • GaiaShopping
  • Glicínias (Aveiro)
  • MAR Algarve Shopping (Loulé)
  • MAR Shopping Matosinhos
  • NorteShopping (Matosinhos)
  • Nosso Shopping (Vila Real)
  • Odivelas Strada Outlet
  • Oeiras Parque
  • Palácio do Gelo (Viseu)
  • Parque Nascente (Rio Tinto)
  • Parque Atlântico (Ponta Delgada)
  • Portimão
  • Torres Vedras
  • Vasco da Gama (Lisboa)

Num comunicado, a NOS garante que “todas as emoções do concerto dos Calema serão transmitidas em tempo real desde o Estádio Municipal de Braga até aos vários Cinemas NOS”.

Os irmãos, que nasceram em São Tomé e Príncipe, têm mais de 15 anos de carreira e contam com 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Já estiveram nomeados várias vezes para os PLAY – Prémios da Música Portuguesa e são os vencedores na categoria de Melhor Grupo há quatro anos consecutivos.

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