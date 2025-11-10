Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC-Lisboa Cultura, o evento dará voz a artistas que incorporam a missão da associação de promover a transformação social e cultural. Entre os nomes confirmados estão Ana Moura, cuja sonoridade atual “reflete a capacidade de quebrar estereótipos e desafiar preconceitos”, Pallex, artista que prepara um álbum com produção internacional, e Bluay, distinguido como Artista Revelação nos Prémios Play 2025.

O Mundu Nôbu Experience contará ainda com performances de jovens talentos, que vão apresentar trabalhos nas áreas de poesia, canto e dança, destacando a participação ativa da comunidade da associação.

No dia seguinte, 13 de novembro, na Casa do Alentejo, terão lugar duas talks moderadas pela jornalista e publisher da MadreMedia Rute Sousa Vasco, com entrada livre mediante inscrição prévia. O objetivo é debater questões centrais da sociedade: “Como garantir que ninguém fica para trás?” e “Como o Estado e a Sociedade Civil podem defender a democracia?”.

A primeira mesa-redonda contará com intervenções de Nuno Ramos Almeida, jornalista; Flávio Almada, dirigente do Vida Justa; Tiago Pereira, CEO da Fundação Mendes Gonçalves; e Ana Paula Costa, Presidente da Casa do Brasil.

A segunda talk reunirá jovens de diferentes partidos políticos, incluindo João Pedro Louro, Presidente da Comissão Política Nacional da JSD; Sofia Pereira, Secretária-Geral da JS; Catarina Marinho, Presidente da JP; Jorge Miguel Teixeira, representante da IL; Miguel Félix, da direção nacional da JCP; Lou Loução, representante do BE; e Daniel Ferreira, do Livre.

A sessão de encerramento ficará a cargo de Éder Lopes, que, segundo a organização, “se em 2016 uniu o país com um golo, hoje volta a inspirar, desta vez com palavras que derrubam barreiras e promovem a inclusão”.

O Mundu Nôbu Experience é descrito como “um convite à esperança, à celebração da diversidade e à construção coletiva de um futuro mais inclusivo, onde o ponto de partida não determina o destino”.

Segundo a associação, “o Mundu Nôbu Experience é uma experiência que celebra a diversidade, a inclusão e o poder transformador da arte e da participação cívica”, reunindo artistas e agentes de mudança num espaço de reflexão, debate e ativismo.

A Mundu Nôbu, promotora do evento, é uma associação sem fins lucrativos dedicada à inclusão social, justiça e igualdade de oportunidades, desenvolvendo projetos que cruzam cultura, formação e intervenção social, com foco na capacitação de comunidades e jovens em contextos vulneráveis. Em 2024, a associação envolveu mais de 90 jovens, lançou concursos com participação internacional e iniciou um programa piloto com 20 alunos da Escola Marquesa de Alorna.

O Mundu Nôbu Experience promete, assim, ser mais do que um espetáculo cultural: uma celebração da diversidade e um espaço de reflexão e transformação social.

A inscrição para assistir às talks pode ser feita aqui. Já para o evento no Capitólio, a entrada livre mediante levantamento de bilhetes, no próprio dia, 1h30 antes do início do evento, na bilheteira do Capitólio (limite de 2 bilhetes por pessoa).

