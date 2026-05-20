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O diretor-geral da Teleradio-Moldova, Vlad Țurcan, demitiu-se após a forte contestação gerada pela votação do júri moldavo na final da Eurovisão, diz o The Guardian. Em causa esteve a decisão de atribuir apenas três pontos à canção da Roménia e nenhum ponto à Ucrânia, enquanto o júri deu a pontuação máxima à Polónia e 10 pontos a Israel.

Segundo o jornal britânico, a polémica ganhou dimensão nas redes sociais, onde centenas de fãs criticaram o resultado atribuído pelo júri da Moldávia. Em contraste, o público moldavo deu 12 pontos à Roménia e 10 à Ucrânia.

Vlad Țurcan considerou “extraordinário” e “grave” que o júri não tivesse reconhecido as “sensibilidades” existentes entre países vizinhos. Citado pelo The Guardian, afirmou que “a posição da Moldávia em relação à Ucrânia não é de zero pontos” e que os sentimentos em relação à Roménia “só podem ser de amor”.

A relação entre Moldávia e Roménia tem raízes históricas, linguísticas e culturais profundas. Grande parte do atual território moldavo integrou a Roménia no início do século XX e, desde a independência da Moldávia em 1991, mais de 850 mil cidadãos moldavos adquiriram nacionalidade romena.

A presidente moldava, Maia Sandu, já tinha defendido este ano a possibilidade de uma reunificação entre os dois países através de referendo. Após a controvérsia, desvalorizou o caso e afirmou que “não se deve permitir que nada nem ninguém prejudique a relação entre os dois países”.

Margarita Druță, responsável por anunciar os resultados da Moldávia em direto, revelou num vídeo publicado online que esteve perto de se recusar a divulgar as votações. Já o antigo ministro da Defesa moldavo Anatol Șalaru afirmou que apenas o voto do público — que descreveu como “um voto entre irmãos” — tinha verdadeiro significado.

O comentador político Alex Cozer acusou a Teleradio-Moldova de provocar “um escândalo com a Roménia”, enquanto o ministro da Cultura moldavo, Cristian Jardan, pediu explicações sobre a forma como o júri de sete elementos tomou a decisão.

Uma das juradas, Victoria Cușnir, lamentou ter participado no painel, descrevendo a reação pública como “uma experiência de linchamento público”. A responsável rejeitou que a votação representasse “um sentimento anti-romeno” e defendeu que a questão do chamado “voto de vizinhança” devia ser discutida previamente, caso seja considerado um critério relevante.

Vlad Țurcan, nomeado diretor-geral da Teleradio-Moldova em 2021 para um mandato de sete anos, deverá permanecer no cargo até ser escolhido um sucessor.

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