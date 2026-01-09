Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Da total autoria de Dino D’Santiago, a exposição surge no contexto das comemorações dos 50 anos das independências de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e inspira-se na memória do tráfico transatlântico de pessoas africanas. “Esta exposição propõe o movimento inverso. Um acto de desobediência à cronologia da dor. A abertura simbólica do Portal do Retorno”, afirma o artista, em comunicado.

“Portal do Retorno” é composta por 30 obras únicas, realizadas em papel e cartão colorido com tinta-da-china. Os fundos de cores vivas reforçam o conceito de “pessoa de cor” como território de potência, pluralidade e presença. O traço contínuo, sem interrupções, atravessa todas as obras e sublinha a intenção do artista de evidenciar “as vidas que foram — e continuam a ser — interrompidas pelo preconceito”.

Ao longo da exposição, Dino D’Santiago lança questões que atravessam o passado e o presente: “de que serve a independência sem memória?” e “de que serve a soberania se o espírito permanece exilado?”. As obras convidam o público a um exercício de reflexão coletiva sobre herança histórica, trauma e pertença.

No dia da inauguração, 23 de janeiro de 2026, estará também disponível uma serigrafia de edição limitada, criada a partir de uma das obras expostas, à venda na loja física e no website da Underdogs a partir das 16h.

Reconhecido como uma das figuras centrais da cultura contemporânea portuguesa, Dino D’Santiago construiu um percurso artístico multifacetado, distinguido com vários prémios e honras, entre os quais a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, o Globo de Ouro de Melhor Intérprete, vários Prémios Play, o prémio GQ Portugal – Homem do Ano (Música) e a Medalha de Mérito – Grau Ouro atribuída pela Câmara Municipal de Loulé.

A inauguração da exposição decorre a 23 de janeiro, entre as 19h e as 21h, na Underdogs Gallery, em Lisboa. A entrada é gratuita.

