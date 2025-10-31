Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a plataforma digital de peças automóveis na Europa AUTODOC , a manutenção preventiva dos automóveis é essencial para "poupar dinheiro e garantir as melhores condições do automóvel".

No comunicado enviado às redações, a plataforma recorda que "segundo dados do Observatório Automóvel 2024 da Cetelem, o custo da manutenção automóvel é uma das principais preocupações dos portugueses na compra de um carro". Assim, desde a prevenção até à escolha de produtos de qualidade, a AUTODOC ajuda com algumas dicas para poupar.

Apostar na manutenção preventiva

A prevenção é uma das principais ações para garantir a manutenção do automóvel de forma económica e eficaz. Agir proativamente face ao funcionamento do carro garante maior segurança na condução e reduz o risco do aparecimento de futuras avarias. Verificar o nível do óleo, filtros, travões e pneus evita despesas com reparações de emergência.

Optar por produtos de qualidade

O investimento em materiais de alta qualidade evita visitas recorrentes à oficina e garante o funcionamento ideal do automóvel.

Avaliar os consumos de combustível

É importante adotar hábitos de condução eficientes e que reduzam o seu consumo. Apostar numa condução defensiva, evitando paragens e acelerações bruscas e realizar a limpeza do sistema de injeção de combustível são comportamentos simples que reduzem o consumo e as despesas mensais. Os aditivos de limpeza asseguram uma limpeza eficaz do sistema de injeção, adaptando-se aos diferentes tipos de combustível.

Manutenção Autónoma

Com a facilidade atual em encontrar informação sobre os automóveis, tarefas como a mudança de óleo, verificação da pressão dos pneus e a limpeza geral do automóvel podem ser efetuadas pelos condutores, poupando-se tempo e dinheiro.

Planeamento e comparação de preços

A organização é um dos melhores aliados para poupar. Planear revisões atempadamente, comparar preços de peças e serviços e aproveitar as promoções permite encontrar as melhores ofertas sem comprometer a qualidade.

