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Brokeback Mountain (2005)



Há filmes que marcam uma geração e Brokeback Mountain é um deles. Realizado por Ang Lee, junta Jake Gyllenhaal e Heath Ledger nos papéis de Jack Twist e Ennis Del Mar, dois pastores que se conhecem durante um verão nas montanhas de Wyoming e desenvolvem uma relação amorosa que terão de esconder durante décadas.

Num universo tradicionalmente associado à masculinidade do western, o filme desafiou convenções e tornou-se um marco da representação LGBTQIA+ no cinema contemporâneo.

Disponível em: aluguer (dependendo da região) ou num zapping de TV em canais como Hollywood ou Fox Movies.

Heated Rivalry (2025)



A série que conquistou os espectadores é baseada no livro Game Changers, de Rachel Reid. Shane Hollander e Ilya Rosanov são dois jogadores profissionais de hóquei de equipas rivais. Enquanto a sua rivalidade é amplificada pelos media, a sua relação íntima evolui para um romance que, mais uma vez, encontrou semelhanças na vida real.

Disponível em: Prime Video

All of us Strangers (2023)

Andrew Scott interpreta Adam, um argumentista solitário que inicia uma relação com o vizinho Harry, interpretado por Paul Mescal. Paralelamente, confronta-se com o passado e com a necessidade de encontrar aceitação junto dos pais.

Entre o romance e o drama psicológico, é uma reflexão delicada sobre o luto, a identidade e o amor.

Disponível em: Disney +

Carol (2015)

Realizado por Todd Haynes e inspirado no romance The Price of Salt, de Patricia Highsmith, Carol transporta os espectadores para a Nova Iorque da década de 1950.

Cate Blanchett interpreta Carol, uma mulher presa num casamento infeliz, enquanto Rooney Mara dá vida a Therese, uma jovem aspirante a fotógrafa. Entre as duas nasce uma relação proibida numa época em que amar alguém do mesmo sexo podia significar perder tudo.

Disponível em: aluguer em plataformas streaming como a Apple TV

Call Me By Your Name (2017)

A descoberta do primeiro amor serve de ponto de partida para este filme realizado por Luca Guadagnino. Na década de 1980, Elio, um jovem de 17 anos, passa o verão na casa da família, no norte de Itália. A chegada de Oliver, um estudante americano que vai trabalhar com o pai, desperta sentimentos até então desconhecidos.

A interpretação de Timothée Chalamet valeu-lhe a primeira nomeação para o Óscar de Melhor Ator.

Disponível em: aluguer em plataformas streaming como Prime Video.

The Danish Girl (2015)

Inspirado na vida de Lili Elbe, uma das primeiras pessoas a submeter-se a uma cirurgia de afirmação de género, The Danish Girl acompanha a jornada de autodescoberta da artista dinamarquesa.

Com Eddie Redmayne e Alicia Vikander nos principais papéis, o filme aborda identidade, amor e coragem perante uma sociedade pouco preparada para compreender a realidade das pessoas trans.

Disponível em: aluguer em plataformas streaming como Prime Video.

Heartstopper (2022)

Poucas séries recentes conquistaram tantos fãs como Heartstopper. Baseada nas novelas gráficas de Alice Oseman, acompanha Charlie e Nick, dois adolescentes cuja amizade evolui para uma relação amorosa.

Com uma abordagem otimista e sensível, tornou-se uma referência na representação da adolescência LGBTQIA+, abordando temas como o bullying, a saúde mental, a aceitação e a descoberta da identidade.

Disponível em: Netflix

The Rocky Horror Picture Show (1975)

Mais de 50 anos depois da estreia, continua a ser um dos maiores filmes de culto de sempre. A história acompanha um jovem casal que, após uma avaria no carro, procura ajuda numa misteriosa mansão onde conhece o extravagante Dr. Frank-N-Furter.

O filme tornou-se um símbolo da liberdade de expressão, da diversidade e da cultura queer.

Disponível em: Disney +

Love, Simon (2017)

Uma comédia romântica adolescente que coloca um jovem gay como protagonista de uma grande produção de estúdio.

Simon é um adolescente que ainda não assumiu a sua orientação sexual perante a família e os amigos. Quando um colega ameaça revelar o seu segredo, vê-se obrigado a enfrentar os seus medos.

Um filme leve, emotivo e perfeito para quem gosta de histórias de crescimento pessoal (coming of age).

Disponível em: aluguer em videoclubes de streaming ou operadoras

Casa do Cais (2018)

Entre as sugestões não podia faltar uma produção portuguesa. Casa do Cais foi a primeira websérie de temática LGBTQIA+ produzida pela RTP. A história acompanha um grupo de jovens que partilha casa em Lisboa, explorando temas como o amor, a amizade, a identidade, a discriminação e os desafios da vida adulta.

Disponível em: RTP Play

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