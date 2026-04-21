Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quando o realizador Francis Ford Coppola escolheu Enza Trimarchi como figurante em "O Padrinho", em 1971, a então jovem costureira de 22 anos não imaginava o impacto que a produção teria na sua terra natal.

Enza Trimarchi participou numa das sequências mais emblemáticas filmadas na Sicília, o casamento de Michael Corleone e Apollonia Vitelli, gravado na vila de Savoca. Segundo recorda, a chegada da equipa de filmagens e do ator Al Pacino marcou o fim de uma vila desconhecida.

“Fui abordada por um membro da equipa de Coppola que me perguntou se queria trabalhar”, contou à CNN. “Havia pessoas de toda a província a tentar ser selecionadas. Estava entusiasmada, era muito jovem. Em Savoca não havia nada, não tínhamos água canalizada e bebíamos água da chuva. Nem televisão tínhamos.”

Mais de cinco décadas depois, Savoca, onde vivem menos de 100 pessoas, continua fortemente ligada ao filme e é a mais visitada entre as localidades sicilianas usadas nas filmagens do exílio de Michael Corleone.

A aldeia assumiu essa ligação, apesar do turismo ter alterado a vida quotidiana e contribuído para a romantização de estereótipos associados à máfia. Entre abril e outubro, recebe diariamente grandes fluxos de visitantes, incluindo passageiros de cruzeiros que chegam ao porto de Messina e participam em tours temáticos de Il Padrino.

Enza Trimarchi relata que, por vezes, é convidada por guias turísticos para receber visitantes, dar autógrafos e falar sobre o filme. “Pode ser exaustivo, e faço-o de graça, enquanto outras pessoas da aldeia ganham muito dinheiro graças a "O Padrinho, afirmou.