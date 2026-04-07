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Descrito como o projeto mais ambicioso do artista, “The Monolith” aposta numa abordagem que vai além do concerto tradicional, combinando música, imagem e componente cénica numa experiência concebida para grandes espaços. No centro do espetáculo está uma estrutura em LED, o monólito, que funciona simultaneamente como palco e elemento visual, em torno do qual se desenvolve toda a performance.

Do ponto de vista musical, o concerto vai percorrer diferentes fases da carreira de David Guetta, combinando alguns dos seus maiores êxitos com sonoridades mais recentes ligadas ao universo Future Rave, onde tem explorado uma vertente mais próxima do techno, mantendo a dimensão pop que o caracteriza.

O espetáculo contará ainda com atuações de artistas convidados responsáveis pela abertura, cujos nomes serão anunciados em breve. Em apresentações internacionais deste formato, como as datas já esgotadas no Stade de France, têm participado nomes como Armin van Buuren, Fisher e Black Coffee.

Com uma carreira consolidada à escala global, o artista soma mais de 50 mil milhões de streams, cerca de 80 milhões de ouvintes mensais no Spotify e colaborações com nomes como Sia, Rihanna, Nicki Minaj, Justin Bieber e Black Eyed Peas. Ao longo do percurso, conquistou dois Grammys e foi distinguido por cinco vezes como melhor DJ do mundo pela DJ Mag.

A atuação em Loures insere-se numa fase em que o artista tem apostado em espetáculos de grande escala, com presença regular em destinos como Ibiza e Las Vegas e atuações em alguns dos maiores festivais internacionais.

Os bilhetes para o espetáculo estarão disponíveis a partir do dia 9 de abril, às 9h00, na BOL e nos pontos de venda habituais.

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