A abrir a tarde estarão Os Últimos Românticos, jovem banda formada em 2025 por Guilherme Alves, Lia Figueiredo, Leonor Alves e João Vaz, cujas canções retratam a vida, ruas e bares do Porto. O grupo dá o mote para um evento que mistura memória, música e espetáculo performativo.

O Club Som de Cristal é conhecido por combinar música popular, cabaret, burlesco e DJ sets, recuperando o espírito exuberante das boîtes portuenses das décadas de 70 e 80. Nesta edição, a diva do burlesco Manu de la Roche regressa ao palco, enquanto o DJ Sexxxy Love assume a pista de dança e as Estrelas Stars asseguram um final de tarde com brilho e glamour retro.

Promovido pela Sister Ray, o evento tornou-se um fenómeno de culto ao longo das suas cinco edições, reunindo fãs que celebram o lado mais nostálgico e festivo da música portuguesa. O nome do evento é inspirado no tema "Som de Cristal", eternizado por Marante, símbolo da música popular portuense. Artistas como Ena Pá 2000, José Malhoa, Toy e Ágata já passaram pelo Club Som de Cristal.

A escolha do Coliseu Box para esta edição reforça o caráter intimista e imersivo do espetáculo, oferecendo proximidade entre artistas e público e um ambiente de celebração única.