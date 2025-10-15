Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Desde 2021, este trabalho anual tornou-se uma referência no panorama gastronómico nacional, reunindo contributos de norte a sul do país. “Depois de consultarmos 100 figuras do setor, pareceu-nos relevante apresentar algumas ideias. Não são verdades absolutas, mas refletem as visões de pessoas conectadas à gastronomia”, explica Paulo Amado, diretor das Edições do Gosto.

O painel é composto por 50% homens e 50% mulheres. A região predominante é Lisboa (39%), seguida do Porto e Norte (29%), Centro (11%), Algarve (6%), Alentejo (8%), Madeira (3%) e Açores (4%).

Em termos de áreas profissionais, destacam-se Cozinha (39%), Comunicação (20%), Pastelaria e Padaria, Sala e Vinho e Produção (todas com 7%), seguidas de Restauração (6%), Hotelaria e Ensino (ambas com 4%), Investigação e Conhecimento (3%), Ação Social (2%) e Bar (1%).

1. Direto da quinta ao prato

Os restaurantes reforçam a ligação à terra, apostando em produtores locais e agricultura regenerativa. A proximidade garante ingredientes mais frescos e sustentáveis, reduz a pegada ambiental e valoriza o ciclo completo dos alimentos — do solo ao prato.

2. O “novo” mundo dos vegetais

Os vegetais ganham protagonismo, com chefs a explorar variedades autóctones e sazonais, transformando cada produto num elemento central do prato. A biodiversidade torna-se fonte de inspiração e de sabor.

3. Social dining

As refeições evoluem para experiências sociais e colaborativas. Supper clubs, pop-ups e jantares partilhados criam momentos de convívio e experimentação, aproximando chefs e público num ambiente informal e criativo.

4. “Voltamos já”

Depois de anos de crescimento acelerado, 2026 trará um abrandamento no ritmo do setor. Muitos negócios irão reformular-se, repensar estratégias e adotar modelos mais sustentáveis e diferenciadores.

5. O pescado esquecido

Espécies locais outrora desvalorizadas voltam aos menus. A alta-cozinha redescobre o potencial dos peixes das nossas águas, promovendo a pesca sustentável e reduzindo a pressão sobre as espécies mais procuradas.

6. Cocktails + pratos

A fronteira entre bar e restaurante esbate-se. Os cocktails de autor combinam-se com pequenos pratos criativos, oferecendo experiências mais flexíveis e interativas, perfeitas para partilhar.

7. Ovos com berço

A rastreabilidade e o bem-estar animal tornam-se prioridade. Consumidores e chefs querem saber de onde vêm os ovos e como são criadas as galinhas, valorizando raças autóctones e produções éticas.

8. A sandes contra-ataca

A sandes deixa de ser “comida rápida” e transforma-se em prato gastronómico. Criatividade, ingredientes de qualidade e combinações inesperadas dão-lhe nova vida, tornando-a símbolo de simplicidade e autenticidade.

9. A experiência imersiva

Comer torna-se entretenimento sensorial. Luz, som, aromas e tecnologia transformam refeições em experiências imersivas, em que cada prato conta uma história.

10. Chefes guardiões do oceano

Os chefs assumem-se como defensores do mar, promovendo a preservação dos ecossistemas marinhos e a pesca responsável. Pratos que aliam sabor e consciência ecológica serão o novo padrão da alta gastronomia.

