Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No campo da literatura lusófona, Itamar Vieira Junior apresenta "Coração sem Medo", o romance que encerra a Trilogia da Terra iniciada com "Torto Arado" e continuada com "Salvar o Fogo". A obra acompanha Rita Preta, mãe determinada a recuperar o filho desaparecido em Salvador, enfrentando violência, injustiça e corrupção. O autor, vencedor de prémios como LeYa, Oceanos e Jabuti, estará presente no festival Correntes d’Escritas em fevereiro.

Ângelo Delgado estreia-se com "Foi o Preto", um romance que aborda racismo e imigração na década de 1990, seguindo a história de José Lima, injustamente acusado de crime. A obra, passada entre Lisboa, Loures, Santo Tirso, São Vicente e Paris, reflete sobre preconceito e memória histórica. Rosario Villajos, por sua vez, traz "A Educação Física", romance feminista que explora a identidade e a violência de género através da vida de Catalina, jovem de dezasseis anos, distinguido com o Prémio Biblioteca Breve e finalista do Prémio Strega Europeu.

Na literatura traduzida, destaque para "Cânone de Câmara Escura" de Enrique Vila-Matas, uma reflexão sobre a escrita e a impossibilidade de escrever; "Tarântula" de Eduardo Halfon, meditação sobre violência e memória no contexto do Holocausto; e "Sympathy Tower Tokyo" de Rie Qudan, vencedor do Prémio Akutagawa, que mistura utopia e distopia num Japão futurista. Thomas Mann regressa às livrarias com "A Montanha Mágica" e "Mário e o Mágico", clássicos que combinam reflexão filosófica e crítica social.

A argentina Selva Almada chega com “O Vento Que Arrasa”, romance premiado internacionalmente e vencedor do First Book Award no Festival Internacional do Livro de Edimburgo. A narrativa acompanha encontros inesperados em Chaco, que transformam vidas e desafiam crenças familiares. A Dom Quixote publica também “Orquestra”, de Miqui Otero, uma narrativa musical e poética ambientada numa verbena de verão na Galícia, destacando-se pelo ritmo e descrição vívida da comunidade local.

O mercado juvenil apresenta propostas como "Dar o Salto" de Jennifer Iacopelli, já adaptado para série na Netflix, e "Desejos Trocados" de Lynn Painter, que combina magia e romance adolescente. Carsten Henn estreia-se na literatura infantojuvenil com "A Máquina de Escrever Dourada", enquanto Zoraida Córdova lança "A Nossa Música", romance sobre a autodescoberta de uma estrela pop.

Na banda desenhada, Luz apresenta "Duas Raparigas Nuas", vencedor do prémio Fauve d’Or 2025, enquanto Romain Renard traz "Rever Comanche", premiado com o Fauve Polar 2025.

A BD também brilha com “Ulysse & Cyrano”, de Stéphane Xavier, Antoine Servain e Xavier Dorison, vencedor do Prémio Canal BD 2025 no Festival de Angoulême, uma história que combina culinária, amizade e descobertas pessoais na França dos anos 30.

Na não-ficção, António José Vilela lança "O Tribunal dos Poderosos", sobre casos judiciais mediáticos em Portugal; Matt Potter investiga a guerra cibernética em "Estamos Todos na Mira"; Nick Maggiulli propõe estratégias financeiras em "A Escada da Riqueza"; e Kevin J. Tracey revela os benefícios do nervo vago em "O Nervo Mestre". Por fim, a autobiografia de Agatha Christie chega em edição comemorativa dos 50 anos da morte da autora, revelando a vida pessoal e profissional da Rainha do Crime.

Um dos destaques é “Balada do Corsário dos Sete Mares”, do poeta Manuel Alegre, publicado pela Dom Quixote. A obra reúne poemas inéditos e reafirma a mestria do autor, que continua a ser uma referência na poesia portuguesa contemporânea.

Outro lançamento poético que merece atenção é “Os Sete Sentidos e Outros Lugares”, de José Carlos de Vasconcelos, também pela Dom Quixote. Depois de décadas dedicado ao jornalismo e à promoção literária, Vasconcelos retorna à poesia explorando memórias da infância, política e reflexões sobre a própria escrita. O autor estará presente no festival Correntes d’Escritas em fevereiro.

Para os leitores interessados em ciência e curiosidade, Sarah Alam Malik apresenta “Uma Breve História do Universo (e o nosso lugar nele)”, uma obra que combina narrativa acessível e descobertas científicas sobre o cosmos, publicada pela Casa das Letras.

Entre memórias e narrativas humanas, destacam-se “Este Cão Vai Mudar a Sua Vida”, de Elias Weiss Friedman, sobre a ligação entre humanos e cães, e “Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários”, de Annie Darling, romance leve e romântico que continua a saga da popular série da autora.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.