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O Museu e Bibliotecas do Porto vai assinalar o Dia Internacional dos Arquivos com um conjunto de iniciativas dedicadas à valorização e divulgação do património documental da cidade.

A programação decorre nos dias 9 e 16 de junho e inclui visitas guiadas ao Arquivo Histórico Municipal do Porto, palestras, momentos musicais e um encontro dedicado aos manuscritos antigos. As atividades são de participação gratuita, mediante inscrição prévia.

No dia 9 de junho, o Arquivo Histórico Municipal do Porto promove duas visitas guiadas, às 10h00 e às 15h00, permitindo ao público conhecer os bastidores da preservação documental. O arquivo conserva cerca de seis quilómetros lineares de documentação produzida pela autarquia desde a Idade Média até à atualidade.

Entre os documentos preservados encontram-se manuscritos, pergaminhos, códices iluminados, mapas, desenhos, plantas, licenças de obras, postais, gravuras e cartazes, que constituem um importante património documental da cidade.

As comemorações prosseguem a 16 de junho, na Casa do Infante, com a iniciativa “Os Sons da Escrita – Diálogo sobre manuscritos musicais”. A sessão parte de um pergaminho musical dos séculos XI e XII, identificado como o documento mais antigo do acervo municipal, para abordar os manuscritos musicais numa perspetiva histórica, artística e interpretativa.

O programa inclui a palestra “Manuscritos antigos do Porto: dos monges à canção de corte”, apresentada pelo professor Manuel Pedro Ferreira, seguida de uma conversa com Catarina Fernandes Barreira, Manuel Pedro Ferreira, Rui Massena, Sofia Lourenço e Sónia Duarte.

A tarde contará ainda com uma atuação de um duo de jovens músicos e terminará com o pré-lançamento do livro Uma Casa, no tempo, que assinala o encerramento das comemorações dos sete séculos da Casa do Infante.

O Dia Internacional dos Arquivos celebra-se anualmente a 9 de junho, data que assinala também a criação do Conselho Internacional de Arquivos (ICA) pela UNESCO, em 1948. A efeméride foi proclamada pela Assembleia Geral do ICA em 2007.

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