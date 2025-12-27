Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

1. Pluribus (Apple TV)

Num mundo dominado por uma onda misteriosa de "felicidade forçada", Pluribus acompanha Carol Sturka, uma das poucas pessoas imunes a este fenómeno que parece ter conquistado a humanidade. Enquanto a maioria da população vive num estado de bem-estar artificial, Carol apercebe-se de que algo está errado e decide investigar a origem desta aparente utopia.

A série volta ao lado de ficção científica do autor, Vince Gilligan (autor dos sucessos como Breaking Bad e Better Call Saul), que explorou em programas como The X-files (Ficheiros Secretos em Portugal)

2. The White Lotus (Temporada 3 | Amazon ou HBO)

A série criada por Mike White tem sido um sucesso desde a primeira temporada, levando os espectadores a explorar, em cada temporada, um destino diferente: na primeira o Havai, na segunda Sicília e nesta terceira um luxuoso resort na Tailândia.

Como é habitual na série, cada temporada começa com uma morte misteriosa num hotel, e o restante enredo foca‑se numa análise profunda dos dramas internos e das relações complexas entre os hóspedes e a equipa do resort, culminando num desfecho surpreendente e revelador.

Quem ainda se lembra do "These gays... They´re trying to kill me"?

3. The Studio (Apple TV)

Uma série de comédia satírica norte‑americana criada por Seth Rogen que estreou a 26 de março de 2025 na Apple TV+. A história acompanha Matt Remick, interpretado pelo próprio Seth Rogen, executivo de um grande estúdio de Hollywood que tenta conciliar a sua paixão por filmes de qualidade com as exigências comerciais e a cultura corporativa da indústria cinematográfica.

4. Adolescence (Netflix)

Esta minissérie britânica foi lançada a 13 de março de 2025 pela Netflix. A obra, criada por Jack Thorne e Stephen Graham e realizada por Philip Barantini, acompanha a história de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos que é detido sob acusação de ter assassinado uma colega de escola. A narrativa explora não apenas o crime em si, mas as consequências emocionais e sociais para a família, a comunidade escolar e os envolvidos na investigação.

A série foi proposta pelo criador Jack Thorne para ser emitida no parlamento e também nas escolas do Reino Unido. O pedido foi apoiado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que reconheceu o "problema emergente e crescente” da violência vinda das redes sociais.

O ator Owen Cooper ganhou o seu primeiro Emmy pelo papel na minissérie com apenas 15 anos.

5. Severance (Temporada 2 | Apple TV)

A segunda temporada da série Severance, sucesso de crítica transmitido pela Apple TV+, estreou a 17 de janeiro de 2025, após quase três anos de espera desde o final da primeira temporada. A produção continua a explorar o universo da Lumon Industries, onde os funcionários se submetem a um procedimento extremo que separa as memórias de trabalho das pessoais, criando uma divisão radical entre “innies” (identidades no trabalho) e “outies” (identidades fora do trabalho)

6.Stranger Things (Temporada 5 | Netflix)

Nesta nova temporada percebe-se que "Eleven, Mike, Dustin, Lucas e Max já não são as crianças da primeira temporada de Stranger Things e Stranger Things também já não é a mesma série".

Lançada a 26 de novembro a primeira parte, composta pelos quatro primeiros episódios, acumulou 59,6 milhões de visualizações nos primeiros cinco dias, estabelecendo a estreia como a mais bem-sucedida de sempre de uma série falada em inglês na plataforma.

7. Ruído (RTP)

O humorista Bruno Nogueira tem vindo a marcar o panorama audiovisual português com séries como Contemporâneos, Último a Sair e Sara. Este ano, reuniu-se com o colega de longa data Frederico Pombares, juntando‑se a estes Luís Araújo, ator e roteirista português, e o sangue novo da comédia, Carlos Coutinho Vilhena.

Ao longo de oito episódios, a narrativa acompanha um grupo de atores e argumentistas que decide criar um movimento clandestino para que as pessoas possam rir em segredo, numa forma de resistência à repressão. Ruído combina humor e sátira com uma reflexão sobre temas como censura, liberdade de expressão e o papel transformador da comédia.

8. Porta Premium (RTP)

Ramiro e a sua agência imobiliária, Porta Premium, satirizam o mercado imobiliário em Portugal. Criada e realizada por Tota Alves, a série acompanha o quotidiano de uma agência imobiliária de Loures, onde os consultores acreditam que um filme em produção vai destacar o seu trabalho, enquanto a realizadora procura expor os momentos mais caricatos e contraditórios do seto

9. The last of us (Segunda temporada | HBO)

A série adaptada do videojogo The Last of Us foi um sucesso imediato logo na primeira temporada com as prestações de Pedro Pascal e Bella Ramsey nos papéis principais.

Estreou a 13 de abril de 2025, a história decorre cinco anos após os acontecimentos da primeira temporada e segue novamente Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) num mundo devastado por uma pandemia causada por um fungo mutante que transforma grande parte da humanidade em criaturas violentas. À medida que enfrentam um ambiente ainda mais brutal e imprevisível, a relação entre os dois protagonistas torna‑se mais tensa, reflexo das difíceis decisões tomadas no passado.

10. Your Friends and neighors (Apple TV)

Nas redes sociais tem circulado um vídeo do ator Jon Hamm a dançar com os olhos fechados na discoteca. Essa cena é retirada da série Your Friends and Neighbors.

Your Friends & Neighbors é uma série de drama com toques de humor negro criada por Jonathan Tropper para a Apple TV+. A primeira temporada estreou a 11 de abril de 2025 com lançamento global de dois episódios e os restantes a sair semanalmente.

A história acompanha Andrew “Coop” Cooper (interpretado por Jon Hamm), um gestor de fundos de investimento recentemente despedido e divorciado que, para tentar manter o estilo de vida confortável a que está habituado, começa a roubar objetos de luxo às casas dos seus vizinhos ricos na fictícia Westmont Village. À medida que se envolve em crimes menores, descobre segredos e relações perigosas que se escondem por detrás das fachadas abastadas.

