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Realizada por Manuel Sá, a curta foi filmada em Melgaço e acompanha, ao longo de um ano, o processo de criação de um vinho através da rotina dos enólogos Luís Cerdeira e Manuel Cerdeira, pai e filho. Entre a vinha e a adega, o filme retrata a transmissão de conhecimento entre gerações e a forma como tradição e inovação se cruzam na produção vinícola.

Mais do que mostrar o processo técnico da produção de vinho, Gerações centra-se nas pessoas e no território que estão por detrás de cada garrafa, explorando a relação entre a herança familiar, a identidade local e o saber acumulado ao longo do tempo.

A inclusão da obra na programação do Curtas Vila do Conde reforça a aposta do festival em filmes que abordam diferentes dimensões da cultura contemporânea e apresentam novos olhares sobre temas ligados à identidade portuguesa. Ao estrear Gerações, o festival abre também espaço ao vinho como objeto cinematográfico, uma perspetiva ainda pouco explorada no cinema nacional.

"O Curtas Vila do Conde procura dar visibilidade a filmes que desafiam o olhar do público sobre temas que fazem parte da nossa identidade. Gerações é um exemplo dessa capacidade do cinema para revelar universos que conhecemos, mas raramente vemos desta forma, dando protagonismo às pessoas e às histórias que existem por detrás do vinho português", afirma Nuno Rodrigues, diretor artístico do festival.

A estreia da curta acontece numa altura em que o vinho português continua a afirmar-se nos mercados internacionais, procurando também reforçar a sua dimensão cultural e patrimonial através de novas formas de divulgação. Com Gerações, o cinema junta-se agora a esse percurso, levando para o grande ecrã uma história sobre família, território e o legado que passa de geração em geração.

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