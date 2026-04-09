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Cada sessão do ciclo convida um autor e um moderador a explorar não apenas obras literárias, mas também os temas que as inspiram — da criação à memória, do tempo à inspiração — num formato de conversa fluida e informal, sem palco ou formalismos.

O programa arranca na quarta-feira, 15 de abril, às 17h00. A primeira sessão será conduzida por Célia Pedroso, jornalista e especialista em gastronomia e cultura, com a chef Marlene Vieira, distinguida com uma estrela Michelin. O encontro abordará a intersecção entre gastronomia e narrativa, explorando memória sensorial e construção de identidade.

O ciclo “Cup of Stories” terá programação mensal, apresentando novos autores, livros e moderadores, promovendo diversas perspetivas e conversas informais, sempre acompanhadas de uma chávena de café Delta.

A loja Delta Coffee House Experience na Avenida da Liberdade passará a disponibilizar uma seleção curada de livros para leitura e compra, incluindo títulos como Eat Portugal (Célia Pedroso), Cozinha de Chef (Marlene Vieira), Earth, Water & Fire (Domingos Amaral) e Lisboa: A Guerra nas Sombras da Cidade da Luz (Neill Lochery).

“Esta parceria nasce do valor que damos às boas conversas — aquelas que acontecem à volta de uma boa chávena de café, onde as ideias fluem, o tempo abranda e as histórias ganham espaço para existir”, afirma Clara Melícias, diretora de lojas Delta Coffee House Experience, destacando a fusão entre literatura e experiência sensorial.

Criada em 2021, a marca Delta Coffee House Experience propõe espaços multissensoriais onde o café assume o protagonismo. Atualmente, conta com cinco lojas em Lisboa, no Porto e em Paris, oferecendo uma experiência cultural e gastronómica que combina modernidade, tradição e inovação.

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