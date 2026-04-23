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O artigo, assinado por Nicholas Barber para a BBC Culture, descreve a produção como "fraca e pouco competente", afirmando que o resultado final se aproxima mais de uma produção televisiva de fraca qualidade do que de uma grande biografia cinematográfica.

O filme, produzido por familiares e pessoas próximas do artista, acompanha a ascensão de Michael Jackson desde a infância nos Jackson 5 até ao início da sua carreira a solo. No entanto, a narrativa termina em meados da década de 1980, antes das acusações de abuso sexual de menores que marcaram profundamente a imagem pública do cantor, uma opção que o crítico considera eliminar qualquer dimensão mais controversa ou dramática da sua vida.

A interpretação do protagonista é feita por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, enquanto o papel do pai, Joe Jackson, é interpretado por Colman Domingo, sob forte caracterização.

Segundo a crítica, o filme reduz-se a uma sucessão de elogios à genialidade do artista e a momentos pouco desenvolvidos da sua vida privada, sem explorar conflitos ou profundidade emocional. "Quando não está em palco ou em estúdio, Michael sorri constantemente", refere o texto, apontando a falta de complexidade na construção da personagem.

O crítico também sublinha a ausência de várias figuras relevantes da vida do cantor, incluindo membros da família, como a irmã Janet Jackson, que não surge no filme, apesar de ligações diretas à história.

A produção reúne nomes de peso de Hollywood, como o produtor Graham King, responsável pela cinebiografia Bohemian Rhapsody, o realizador Antoine Fuqua e o argumentista John Logan. Ainda assim, a crítica da BBC considera que essa equipa não se reflete na qualidade final do filme.

Os diálogos são descritos como artificiais e os momentos musicais como pouco inspirados, não conseguindo reproduzir o impacto dos icónicos vídeos e atuações ao vivo de Michael Jackson. Para o crítico, esta é uma das principais contradições da obra: apesar de celebrar um dos artistas mais inovadores da história da música pop, o filme falha em capturar a sua energia criativa.

No balanço final, o artigo conclui que Michael acaba por não funcionar nem como retrato humano nem como homenagem artística, resumindo-se a uma abordagem superficial da vida do cantor e afastando-se da complexidade que marcou a sua carreira e legado.

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