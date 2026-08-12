Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão oficialmente casados. O futebolista português e a modelo espanhola deram o nó na terça-feira, 11 de agosto, numa cerimónia civil e privada realizada em Cascais, depois de uma década de relação. A união foi confirmada pela equipa de gestão do jogador e pelo próprio casal.

O anúncio público foi feito através das redes sociais, onde Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partilharam uma fotografia das mãos de ambos, com as alianças de casamento.

A cerimónia decorreu em Cascais e teve um carácter reservado. O casamento aconteceu depois de meses de especulação sobre o local e a data escolhidos pelo casal, com rumores que chegaram a apontar para a Madeira, mas que não se confirmaram. Sabe-se ainda que os filhos foram as únicas presenças na cerimónia.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016. O casal conheceu-se em Madrid, quando Georgina trabalhava numa loja da Gucci, e a relação tornou-se pública no ano seguinte. Ao longo dos anos, construíram uma família e têm duas filhas em comum, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Cristiano Ronaldo é também pai de Cristiano Ronaldo Júnior e dos gémeos Eva e Mateo. Em 2022, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez perderam um dos gémeos que esperavam, um menino, durante o parto.

O noivado tinha sido anunciado por Georgina Rodríguez em agosto de 2025, quando a modelo partilhou nas redes sociais uma fotografia em que mostrava o anel de noivado. Um ano depois, o casal oficializou finalmente a relação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.