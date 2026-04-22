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A campanha 'Promo+', de acordo com o comunicado emitido pela empresa, destina-se a bilhetes para viagens a realizar entre os dias 1 e 15 de maio. A compra está disponível desta quarta-feira até 6 de maio nos canais digitais da CP.

“A oferta é limitada e está sujeita à disponibilidade dos lugares reservados para esta promoção”, diz a empresa e, por isso, os títulos devem ser adquiridos com pelo menos dez dias de antecedência.

A CP exemplifica e garante que com este desconto será possível viajar entre Lisboa e o Porto por 7,5 euros ou a 5,5 euros entre Lisboa e Faro.

O objetivo da iniciativa é proporcionar viagens mais rápidas entre as principais cidades do país. “Com esta ação, a CP quer aumentar a notoriedade da marca e atrair ainda mais passageiros para aquele serviço premium da empresa. Esta é mais uma aposta da empresa na promoção de uma mobilidade verde, segura e acessível aos portugueses, destacando o comboio como uma boa alternativa ao transporte individual, quer para trabalho quer para lazer”, conclui.

A medida surge após, na segunda-feira passada, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, ter dado conta dos 70 mil cartões que estão ativos no âmbito do passe verde ferroviário, criado em outubro de 2024 e que não abrange viagens no Alfa Pendular. A tutela adiantou ainda que está a trabalhar num passe intermodal de escala nacional, que deverá ser apresentado nos próximos meses.

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