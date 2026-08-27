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Depois de um primeiro fim de semana em julho, o Hortus Musicalis regressa a 4 de setembro com Fish Fish, seguindo-se Lantana, no dia 5. A programação vai encerrar no dia 6 de setembro, com Made of Bones.

Sob o tema “Plantar Liberdade”, o ciclo de concerto é dedicado à música improvisada e à criação contemporânea. Os três concertos têm entrada livre e começam às 18h00.

“As três propostas dão continuidade a um programa dedicado à experimentação, à improvisação e à exploração de novas linguagens sonoras, reunindo diferentes percursos e abordagens à criação musical contemporânea”, disse a organização numa nota enviada ao 24notícias.

O Hortus Musicalis é promovido pelo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, em parceria com o Jazz ao Centro Clube e conta com a curadoria de Marcelo dos Reis.

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