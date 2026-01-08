Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As candidaturas decorrem até 31 de março de 2026 e destinam-se a pessoas maiores de idade que se identifiquem com o género feminino, cisgénero ou transgénero, com textos teatrais originais escritos em português. O regulamento completo estará disponível no site da companhia.

Criado com o objetivo de promover a dramaturgia de autoria feminina, o Prémio consolidou-se, ao longo de cinco edições, como uma referência no panorama teatral contemporâneo, tendo já recebido cerca de 560 candidaturas provenientes de vários países de língua portuguesa.

Os textos submetidos serão avaliados por um júri composto por três personalidades do teatro e da dramaturgia, cujos nomes serão anunciados este mês. Em junho, serão revelados três textos finalistas, que poderão beneficiar de um período opcional de mentoria, findo o qual será escolhida a obra vencedora.

O texto distinguido receberá um prémio monetário de 1.000 euros, será editado em livro e apresentado numa leitura pública integrada no Festim de Leituras – Esta noite grita-se, em 2026, evento que assinalará também o lançamento da obra.

A edição anterior premiou Sabrina Marthendal, com o texto Pedral, numa cerimónia realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, em dezembro de 2025. Ao longo dos anos, o Prémio distinguiu ainda autoras como Luz Ribeiro, Sofia Perpétua, Maria Giulia Pinheiro e Lara Mesquita.

Mais informações estarão disponíveis em www.cepatorta.org, a partir de 1 de janeiro.

