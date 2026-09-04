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NOTA IMPORTANTE SOBRE O LIVRO

Que chato, isto nunca mais começa...

Este livro, e as várias considerações de âmbito nutricional, foram validados por diversos profissionais de saúde competentes, nomeadamente, nutricionistas. Não obstante, é preciso ter em consideração que as necessidades nutricionais variam bastante de pessoa para pessoa e em função das fases da vida. Para uma boa parte dos adultos, consultar informação rigorosa e fidedigna em alguns livros ou online (em websites como o da ProVeg Portugal, por exemplo) poderá ser suficiente como base para uma mudança de alimentação. No entanto, em caso de dúvida, numa fase de transição, não custa pedir a um especialista o seu parecer, e é algo que este autor até recomenda, se existir essa possibilidade. Em situações muito específicas, como o caso de crianças, atletas, grávidas, ou outros estados de vida mais específicos, é recomendada a consulta de um nutricionista, independentemente do tipo de alimentação praticado. É também importante enfatizar que a leitura deste livro não substitui a avaliação e o acompanhamento de um profissional de saúde especializado para garantir a correcta aplicação e individualização de estratégias mencionadas ao longo do texto. No apêndice deste livro, pode consultar uma lista de alguns profissionais de saúde que recomendo.

"É Desta Que Leio Isto" "É Desta Que Leio Isto" é um grupo de leitura promovido pela MadreMedia. Lançado em maio de 2020, foi criado com o propósito de incentivar a leitura e a discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso, Harper Lee, Valter Hugo Mãe, Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Afonso Reis Cabral, Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Jonathan Franzen, Isabel Lucas, Milan Kundera, Joan Didion, Eça de Queiroz e Patricia Highsmith, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas. Ao longo da história do nosso clube, já tivemos o privilégio de contar nomes como Teolinda Gersão, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Filipe Melo e Juan Cavia, Kalaf Epalanga, Maria do Rosário Pedreira, Inês Maria Meneses, José Luís Peixoto, João Tordo e Álvaro Laborinho Lúcio, que falaram sobre as suas ou outras obras. Para além dos encontros mensais para discussão de obras literárias, o clube conta com um grupo no Facebook, com mais de 2500 membros, que visa fomentar a troca de ideias à volta dos livros, dos seus autores e da escrita e histórias que nos apaixonam. Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Finalmente, é importante ressalvar que o conteúdo deste livro e as posições do autor não reflectem necessariamente a opinião profissional de todos os especialistas que o reviram.

NOTAS SOBRE A TERMINOLOGIA

O palavreado complicado que se usa neste livro, para ninguém se sentir perdido.

Alimentação de base vegetal: expressão que o autor utiliza como equivalente do inglês plant-based, que se refere ao tipo de alimentação que é, de forma predominante ou exclusiva, feita à base de fruta, frutos secos (oleoginosas), hortícolas, leguminosas e outros alimentos de base vegetal, incluindo também alguns fúngicos (cogumelos, entre outros).

Veggie: termo que se popularizou para designar o grupo de pessoas que não consome produtos de origem animal ou os consome em pequenas quantidades, podendo incluir o grupo dos veganos, vegetarianos e flexitarianos. Pode também fazer referência, ao longo deste livro, a produtos ou restaurantes aptos para vegetarianos e veganos.

Vegetariano: padrão alimentar que exclui todos os produ- tos resultantes do abate de animais, como carne, peixe, marisco e subprodutos (gelatina ou coalho). Permite-se o consumo de subprodutos com origem em animal vivo, como ovos, lacticínios e mel. É frequentemente subdividido em ovolactovegetariano, lacto-vegetariano ou ovovegetariano, dependendo dos derivados permitidos na dieta.

Vegano: filosofia e estilo de vida que procura excluir, na medida do possível, todas as formas de exploração animal. Além de uma dieta vegetariana estrita (sem qualquer ingrediente de origem animal), abrange também a exclusão de vestuário dessa origem (couro e lã), de cosméticos testados em animais e de qualquer forma de entretenimento que envolva exploração animal.

Flexitariano: modelo alimentar maioritariamente baseado no consumo de refeições de base vegetal, mas que admite o consumo ocasional de carne e peixe.

INTRODUÇÃO

Há uns anos, um fenómeno totalmente desconhecido começou a tomar conta de Portugal continental e ilhas, apesar de não ser propriamente estranho a outros países, onde já se espalhava um pouco por todo o lado como uma epidemia. Os pais ficavam extremamente irrequietos, quase à beira de uma apoplexia cerebral; as entidades de saúde resmungavam e relinchavam face a um hipotético cenário de colapso de saúde pública; algumas indústrias apressavam-se a bombardear os espectadores com publicidade cuidadosamente elaborada para camuflar alguns aspectos inconvenientes desta epidemia, que podiam desbastar um negócio se viessem à tona; e escolas esforçavam-se numa ginástica acrobática para lidar com os estudantes que testavam positivo. A epidemia alastrava e os números das fileiras de contagiados (e contagiosos) aumentavam de mês para mês, de ano para ano.

Alguns souberam dar-lhe uma resposta mais preparada, talvez até oportunista. Muitas empresas lançavam para o mercado produtos que iam ao encontro das necessidades dos afectados, e até sectores como a restauração e a hotelaria apostaram em soluções que se ajustavam ao novo paradigma, que rapidamente fizeram sucesso. Algumas entidades públicas, reconhecendo que o fenómeno tinha vindo para ficar, fizeram também um trabalho meritório para melhor o compreender, para o desmistificar e apoiar o planeamento para lidar com ele. O fenómeno referido levava inúmeras pessoas a excluir a carne e o peixe das suas refeições diárias. Em alguns casos, levava-os até a excluir quaisquer produtos de origem animal, incluindo lacticínios e/ou ovos.

Livro: "Como Sobreviver sem Carne e Outros Milagres Inexplicáveis" Autor: Nuno Alvim Editora: Oficina do Livro Data de lançamento: 1 de setembro de 2026 Preço: € 17,90 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Nos primeiros anos, tal conduta era ainda olhada de lado e com estranheza, mas, com o passar do tempo, foi-se normalizando. Descobriu-se, entretanto, que não é propriamente um fenómeno do agora, nem de há dez, quinze, ou vinte anos. Na verdade, é um fenómeno que já se tinha manifestado em sociedades da Antiguidade, e até nos últimos séculos, quer no período do Iluminismo, quer na época pré-salazarista, em Portugal, como veremos neste livro. Hoje, o número de adeptos da alimentação vegetariana ou predominantemente de base vegetal, em todo o mundo, e a consistência do seu crescimento, revelam-nos que é bem mais que uma moda passageira, uma folia adolescente ou um desvario hippie. Além disso, este estilo alimentar é adoptado por pessoas de todas as idades e feitios, com diferentes estatutos socioeconómicos, e motivações também bastante diversas, bem como o evidente aumento consistente de opções alimentares ao nível da restauração, das prateleiras de lojas e supermercados.

Como prova de que é multigeracional, e não só, numa entrevista que Herman José fez ao reconhecido poeta e filósofo português Agostinho da Silva, em 1990, o apresentador perguntou-lhe como se alimentava, já que aparentava ter uma saúde impecável para alguém, na altura, com 84 anos. O filósofo explicou que não tinha um cui- dado particular na forma de se alimentar, e disse apenas: «Evito comer animal, coitado do bicho, que culpa tem ele de que eu exista?» À época, esta terá sido certamente uma afirmação estranha para os ouvidos dos espectadores, pois o hábito de colocar na mesa carne ou peixe todos os dias já estava a sedimentar-se nas famílias portuguesas, com a modernização progressiva da indústria e o crescimento económico do país, arremessando-nos para bem longe da Dieta Mediterrânica que supostamente se mantinha. E, hoje, apesar de tal resposta já não soar tão estranha, os mitos sobre uma alimentação «sem bicho» são bem teimosos e persistentes, estando infiltrados quer no discurso popular, quer no institucional e mediático.

Neste livro, o autor propõe-se fazer uma viagem literária pelo panteão mitológico, contando histórias de como surgiram e se mantiveram estes mitos, explorando a fundo os argumentos a favor e contra, e descortinando a verdade, procurando sempre não perder de vista o farol da ciência. A viagem vai levar-nos a conhecer um nobre francês do século XVI chamado Jacques de La Palice, a explorar as savanas africanas com David Attenborough, a revisitar um médico português do Estado Novo que dizia «não» ao bacalhau, a conhecer mais a fundo o porquê de aquelas latas de espinafres darem tanta força ao Popeye, a descobrir as origens da Dieta Mediterrânica, a bisbilhotar as conversas privadas entre o infame ditador Adolf Hitler e os seus capangas, a descobrir uma obsessão maníaca de Henry Ford com a soja que se assemelhava a um namoro, aos hábitos inusitados de Victor Hugo, que se despia dentro de casa até completar os seus romances, ao encontro do rei que ia nu pelas ruas do cortejo quando achava que na verdade ia vestido com pompa, e a muitos outros cantos e recantos. A expectativa do autor é que o leitor possa ficar um pouco mais esclarecido sobre toda esta temática, e, quiçá, até decida repensar um pouco aquilo que põe no prato.

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