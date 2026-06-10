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A apresentação da obra está marcada para as 18h, na Praça Roxa da Feira do Livro de Lisboa, e contará com a participação da atriz Joana Seixas e dos ativistas Leonor Canadas e João Camargo.

Segundo o Climáximo, o livro resulta de um desafio coletivo lançado pela organização e pela editora Tigre de Papel com o objetivo de explicar em profundidade a ação e a análise desenvolvidas pelo movimento ao longo da última década, tanto em Portugal como a nível internacional.

A obra apresenta a visão do movimento sobre a crise climática, descrita como uma guerra contra a Humanidade e o planeta, e aborda a história da organização, bem como a urgência de uma transformação social e económica. O livro procura ainda explicar as propostas do Climáximo num contexto que considera marcado pela escalada de guerras, genocídios e acontecimentos políticos, sociais e climáticos extremos.

De acordo com os autores, “Quebrar em Caso de Emergência Climática” desafia a ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A publicação apresenta os Planos de Desarmamento e de Paz da organização como caminhos para travar a violência da crise climática e contrariar aquilo que identifica como o impulso destrutivo do sistema capitalista.

A obra expõe também a análise coletiva do Climáximo sobre o contexto em que atua, caracterizando a crise climática como uma guerra declarada pelas elites financeiras, económicas e políticas do capitalismo, organizadas em governos e grandes empresas, contra a Humanidade e o planeta. Segundo a organização, esta situação constitui um ato de violência extrema que poderá conduzir ao colapso das condições materiais que sustentam as sociedades atuais caso não seja travada.

O livro é apresentado como um manifesto e um convite à ação, incluindo igualmente uma reflexão sobre o percurso do próprio movimento, o compromisso com a reinvenção constante e a aprendizagem a partir dos erros do passado.

Após o lançamento na Feira do Livro de Lisboa, a obra será apresentada em Faro, a 13 de junho, na Sociedade Recreativa Artistas; em Portimão, a 14 de junho, no Clube União Portimonense; em Lisboa, a 18 de junho, na Livraria Tigre de Papel; no Porto, a 20 de junho, na livraria Trama; em Leiria, a 21 de junho, n'O Pica Miolos; em Setúbal, a 24 de junho, na Casa da Cultura; e no Barreiro, a 2 de julho, na livraria Tio Papel.

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