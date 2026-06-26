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A peça estreou em 1925 e é descrita como “uma comédia brilhante e escandalosa sobre amizade, tentação e o delicioso caos do desejo humano”. A história baseia-se na vida de duas mulheres de classe média alta londrina, Julia e Jane, que veem as aparentes vidas perfeitas abaladas quando um antigo amante regressa inesperadamente. A civilidade desaparece e surgem os ciúmes, segredos e gargalhadas.

A encenação revela a modernidade da peça em relação ao amor, à lealdade e às convenções sociais. Apesar de ter estreado há mais de 100 anos, é marcada por temas atuais, máscaras da sociedade, expectativas de género e a fragilidade das relações humanas.

O elenco conta com Ema Sofia Fonseca, Maria João Almeida, Mariana Lencastre, Pedro Nuno e Victor Caetano. A encenação está a cargo de Martim Mesquita Guimarães. A peça será toda na lingua original, inglês, e os bilhetes estão disponíveis aqui.