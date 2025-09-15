Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O circuito convida o público a explorar a cidade de forma livre, passando por espaços institucionais, museológicos e independentes geridos por artistas ou galerias de arte, oferecendo um panorama amplo da diversidade artística do Porto, revela a nota enviada à imprensa.

O cantor de Gaia, David Bruno, apresenta-se na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, no dia 20 de setembro, às 19h00 para um concerto que integra o 18.º aniversário das Inaugurações Simultâneas de Miguel Bombarda, com entrada gratuita.

Entre os espaços independentes participantes estão a Associação Cobalto, Atelier Amarelo, Maus Hábitos, MIRA Galerias, PLATO, Sismógrafo, entre muitos outros.

As galerias de arte incluem a Galeria Fernando Santos, Galeria Nuno Centeno, Kubikgallery, Lehmann e OLI Galeria, enquanto as instituições envolvidas são, entre outras, a Fundação de Serralves, o Museu Nacional Soares dos Reis, a Galeria Municipal do Porto e a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.

A programação completa do Circuitos'25 está disponível no site da Galeria Municipal do Porto.

A iniciativa é promovida pela Direção de Arte Contemporânea da Ágora - Cultura e Desporto do Porto.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.