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O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, anunciou nas redes sociais que, enquanto estiver no comando da cidade, a artista não será convidada para o festival Todo Mundo no Rio, evento anual gratuito que acontece na Praia de Copacabana em maio.

“Quero dizer que enquanto eu estiver no comando da nossa cidade, essa moça, Chappell Roan, jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio! Duvido que a Shakira fizesse isso! Aliás, Jorginho, sua filhinha já é a convidada de honra da organização em maio!”, escreveu o político na rede social X.

O festival, conhecido por trazer grandes nomes internacionais, teve Madonna como atração principal na primeira edição e Lady Gaga no ano seguinte. Shakira será a principal estrela da edição deste ano, marcada para 2 de maio.

A polémica começou quando Jorginho relatou nas redes sociais uma situação que envolveu a sua mulher, Catherine Harding, e a enteada, Ada Law, filha do ator Jude Law, durante o Lollapalooza São Paulo. Segundo o jogador, a menina, de 11 anos, aproximou-se da mesa de Chappell Roan, entusiasmada por ver a artista que admira. Um segurança da cantora terá então abordado a mãe e a criança de forma agressiva, acusando-as de “assédio”.

“Não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio”, escreveu Jorginho.

Chappell Roan reagiu à polémica, negando qualquer envolvimento direto e lamentando o sucedido: “Ninguém veio até mim. Ninguém me incomodou… Não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tivesse boas intenções… eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças. Lamento profundamente pela mãe e pela criança que se sentiram desconfortáveis. Isso deixou-me extremamente triste”.