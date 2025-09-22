Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa pretende aumentar as oportunidades de encontrar “um amigo para a vida” e promover a adoção responsável dos animais à guarda do município. A adoção é gratuita e inclui identificação eletrónica, desparasitação, vacinação obrigatória e esterilização.

Criado em 2020, o CROA tem como missão acolher animais errantes, garantir-lhes os cuidados necessários e encontrar famílias que os possam adotar. Só assim, sublinha a autarquia, será possível libertar espaço para acolher outros animais em situação de abandono.

Além da abertura regular aos sábados, o centro vai organizar, no primeiro sábado de cada mês, visitas guiadas às suas instalações, permitindo aos participantes conhecer o trabalho desenvolvido pela equipa municipal e as várias valências do serviço.

As visitas e adoções requerem marcação prévia, através do email adocaoanimal@cm-porto.pt, do telefone do CROA (228 349 490) ou da Linha Porto (220 100 220). No caso das adoções, é pedido aos interessados que indiquem previamente o tipo de animal pretendido, especificando idade, porte ou género.

