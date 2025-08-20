Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Estreado na Broadway em 1970, “Company” tornou-se um clássico do teatro musical norte-americano, acumulando um recorde de nomeações aos prémios Tony. Em cena há mais de cinco décadas em várias produções internacionais — incluindo uma versão recente dirigida e protagonizada por Antonio Banderas em Espanha, chega agora a Portugal com autorização especial da Music Theatre International.
A ação decorre em Nova Iorque dos anos 70 e acompanha Robert (Bobby), um solteiro em busca de sentido no amor e na vida, rodeado por amigos casados que questionam constantemente a sua escolha de não se comprometer. Entre encontros, jantares, conversas e momentos de humor e melancolia, o espetáculo reflete sobre a solidão, o medo do compromisso e a necessidade humana de amar.
No elenco, além de Henrique Feist, participam Wanda Stuart, Pedro Pernas, Ana Capote, Valter Mira, Bárbara Correia, Diogo Leite, Rafaela Monteiro, Martim Mesquita Guimarães, Margarida Silva, Bruno Madeira, Filipa Azevedo, Vânia Blubird e Debbie Monteiro.
A direção musical é de Nuno Feist, com direção criativa de Valter Mira.
A grande estreia é no dia 18 setembro, às 21h00 e os bilhetes custam entre 20 e 22 euros. Podem ser comprados aqui. O musical é para maiores de 14 anos.
Recorde-se que o Casino Estoril funciona das 15h00 às 03h00, com entrada restrita a maiores de 18 anos, mediante registo e identificação obrigatória.
