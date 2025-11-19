Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição deste ano recebeu 1.460 originais, provenientes de 22 países, mantendo o prémio como uma das mais importantes iniciativas para a valorização da literatura em língua portuguesa.

A decisão, por unanimidade, foi anunciada esta manhã, na sede da LeYa, em Alfragide, onde o júri, presidido por Manuel Alegre, esteve reunido na tarde de ontem e na manhã de hoje até chegar ao veredicto agora revelado.

O restante júri ºe constituído por José Carlos Seabra Pereira, Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Portugal), Isabel Lucas, jornalista e crítica literária (Portugal) Lourenço do Rosário, antigo Reitor da Universidade Politécnica de Maputo (Moçambique), Ana Paula Tavares, poeta e historiadora (Angola) e Josélia Aguiar, jornalista e historiadora (Brasil).

Criado para incentivar a criação de obras inéditas de ficção, o Prémio LeYa distingue romances que nunca tenham sido apresentados a outros concursos e tem-se afirmado como uma referência no panorama editorial lusófono.

Com o valor de 50 mil euros, o Prémio LeYa é o maior prémio literário para romances inéditos em língua portuguesa. Ao longo de todo o processo de leitura e avaliação, a autoria dos romances é desconhecida. A identidade do autor do romance vencedor, assinado sempre com pseudónimo, só é conhecida depois da decisão do júri. Desde a sua criação, o Prémio LeYa tem permitido à LeYa descobrir novos talentos de língua portuguesa e a sua promoção internacional. Até 2023, o Prémio LeYa já distinguiu 12 obras e deu lugar à publicação de 40 livros inéditos.

Carla Pais, que concorreu sob o pseudónimo de Aníbal Correia e é a segunda autora, depois de Gabriela Ruivo Trindade, em 2013, a vencer o Prémio LeYa.

Recorde-se que Prémio LeYa 2024 foi atribuído ao romance "Pés de Barro" de Nuno Miguel Silva Duarte. Consulte aqui o historial de vencedores e finalistas publicados.

"A Sombra das Árvores no Inverno "será publicado, com a chancela da LeYa, nos primeiros meses de 2026.

Sobre a autora a Leya sublinha em comunicado que Carla Pais, nasceu em 1979, é natural da freguesia de Regueira de Pontes e reside atualmente em França.

É autora do romance "Mea Culpa", finalista do prémio APE 2018, tem sido premiada nos vários géneros literários, nomeadamente na poesia onde venceu a primeira edição do prémio de poesia Francisco Rodrigues Lobo com a obra "A Instrumentação do Fogo".

O seu último romance, "Um Cão Deitado à Fossa", foi galardoado com o prémio Cidade de Almada 2018 e o prémio SPA para o melhor livro de ficção narrativa 2023.

