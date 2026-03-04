Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A designer Ana Lima criou a luminária, chamada Matter, usando a pele de prata do café como principal matéria-prima, misturada com cerca de 10% de cortiça. A peça inspira-se no momento em que a última gota de café cai na chávena, gerando ondas concêntricas sobre o líquido, um efeito que a designer transformou em textura e forma na luminária.

"Trata-se de uma peça contra a cultura do descartável e em prol da circularidade, que reduz desperdícios e valoriza subprodutos de uma indústria que gera mundialmente cerca de 400 mil toneladas de pele de prata por ano", afirmou Ana Lima. Produzido localmente a partir de blocos cilíndricos, o candeeiro é esculpido de forma a maximizar o aproveitamento do material e minimizar o desperdício.

O evento premiou ainda o banco Wabi, do designer Rúben Silva, com o 2.º lugar. A peça combina técnicas tradicionais de marcenaria, burel português e corda natural, e inspira-se na filosofia Wabi-Sabi, valorizando a simplicidade e a beleza natural dos materiais.

As empresas expositoras destacaram o balanço altamente positivo do evento, sublinhando o papel do inPROJECTA Creative Call como rampa de lançamento de protótipos para o mercado nacional de design de interiores.