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O Metropolitano de Lisboa lançou, no dia 26 de junho, o livro "Camões no Metro de Lisboa", no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. A iniciativa celebrou o encontro entre a literatura, a arte e a mobilidade, através de uma publicação dedicada às obras inspiradas no poeta que integram várias estações da rede.

A obra reúne e documenta um conjunto de peças que fazem parte do património artístico do Metro de Lisboa, convidando os leitores a descobrir uma dimensão cultural que acompanha diariamente milhares de clientes.

Citada no comunicado, a presidente do Metropolitano de Lisboa, Cristina Vaz Tomé, afirma que o livro constitui "uma homenagem a Luís de Camões e ao património artístico da rede, mas também um convite à descoberta de um legado cultural presente no quotidiano de quem utiliza o Metro".

A responsável acrescenta ainda que "a cultura vive também nos espaços que atravessamos todos os dias, e o Metro é um desses lugares, onde a arte está ao alcance de todos".

Integrado nas comemorações do quinto centenário de Camões, o livro reforça, segundo o Metropolitano de Lisboa, o compromisso da empresa com a valorização do seu património artístico, afirmando a rede como um espaço de cultura acessível e aberto à cidade.

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