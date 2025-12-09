Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O episódio ocorreu antes da atuação do comediante Ary Abittan, que regressa aos palcos após ter sido investigado por alegações de violação, revela o Politico. Num vídeo entretanto apagado, divulgado pelo site Public, Brigitte Macron pergunta ao humorista como se sentia, ao que este responde que estava “com medo”, aparentemente referindo-se à possibilidade de protestos durante a sua apresentação.

Em resposta, a primeira-dama terá dito: “Se houver cabras nojentas, nós vamos expulsá-las.”

A atuação de Abittan foi interrompida pelo grupo feminista Nous Toutes, que protestou contra o comediante, alegando que a sua presença no palco fazia parte de uma “campanha de comunicação que o retrata como uma vítima traumatizada enquanto humilha e diminui a vítima”.

O gabinete de Brigitte Macron esclareceu, em comunicado à agência de notícias AFP, que o comentário se referia apenas aos “métodos radicais utilizados por aqueles que interromperam e obstruíram o espetáculo de Ary Abittan”.

A declaração provocou condenação de figuras políticas de diferentes espectros, bem como de ativistas e profissionais do cinema. Marine Tondelier, líder dos Verdes franceses, classificou o comentário como “extremamente grave”, enquanto a senadora conservadora Agnès Evren o considerou “muito sexista”. Prisca Thévenot, deputada do partido do presidente e antiga porta-voz do governo, descreveu a afirmação como “deselegante”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.