De acordo com a DECO PROteste, “o cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste custa esta semana 241,83 euros, o que representa um aumento de 54,13 euros face a janeiro de 2022”, altura em que teve início a monitorização sistemática dos preços dos bens alimentares essenciais. Em termos percentuais, trata-se de “uma subida de 28,84% em quatro anos, com impacto direto no orçamento das famílias portuguesas”.

Comparando com o mesmo período do ano passado, a 8 de janeiro de 2025, o cabaz está 2,69 euros mais caro, o que corresponde a um aumento anual de 1,12%.

Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, os ovos e o café torrado moído destacam-se como os produtos com maiores aumentos. Uma meia dúzia de ovos custa agora 2,12 euros, mais 51 cêntimos do que há um ano, o que representa “uma subida de 32%”. Já o café torrado moído, numa embalagem de 250 gramas, passou para 4,51 euros, mais 82 cêntimos, traduzindo-se num aumento de 22%.

Outros produtos registaram também subidas expressivas em termos homólogos, como o robalo (mais 21%), o carapau (mais 19%) e os brócolos (mais 16%).

Numa análise mais recente, entre o final de 2025 e 7 de janeiro de 2026, os produtos que mais encareceram foram os flocos de cereais (mais 24%), a maçã Golden (mais 13%) e os medalhões de pescada (mais 7%).

É, contudo, na evolução desde 2022 que se percebe a dimensão do aumento do custo de vida. Desde janeiro desse ano, a carne de novilho para cozer quase duplicou de preço (mais 97%), seguindo-se os ovos (mais 85%) e o bife de peru (mais 66%). A DECO PROteste recorda que este período coincide com o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, que desencadeou forte instabilidade económica e energética na Europa.

O cabaz alimentar analisado inclui produtos de carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe, como frango, peru, carapau, pescada, arroz, esparguete, leite, queijo, manteiga, fruta e legumes essenciais.

A associação disponibiliza ainda um simulador que permite comparar preços entre supermercados online.

